陳奕迅演唱會宣布取消　黃牛飛苦主哀號　網民：不完美、可接受

政府提出修訂《逃犯條例》引起示威不斷，繼多個大型活動相繼宣布取消或延期後，早前掀起撲飛熱潮的25場《陳奕迅Fear and Dreams香港演唱會》宣布全數取消，陳奕迅在官方facebook發出聲明，指「鑒於近日情況，考慮到是次演唱會將於兩星期後舉行，我們實在無法預計和保證25場演出期間的觀衆安全和相關交通配套。經過與合作單位多番商議後，今天沉重宣布取消原定於紅磡香港體育館舉行的全部25場演唱會並將安排退票退款」。 消息惹來網民熱烈討論，不少網民稱明白時勢不穩，指預早宣布取消是負責任做法，形容是「不完美、可接受」，又稱日後再開演唱會時「要改善」，就是購票時以實名登記，趕絕炒黃牛黨。

《陳奕迅Fear and Dreams香港演唱會》早前掀起撲飛熱潮，25場門票全數售罄，惟最終宣布取消。（陳奕迅fb專頁圖片）

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有預先付錢購買「黃牛飛」的歌迷則發出哀號，預計將無法追討差額，希望主辦單位可以讓歌迷保留門票，待日後補辦時換飛，「幾時開唔係問題，到時一換一得唔得？」、「下次咪又係撲唔到飛，又要買炒飛？」。有網民則指，經此一役，大家更加不該買黃牛票，「寧願無得睇都唔好加錢買，先可以趕絕黃牛」。

有網民則表示，日前警方在理工大學外播放歌曲向學生勸降，當中亦有陳奕迅的《十面埋伏》，另有一些「阿爸阿媽」年代的經典歌曲，例如《告別校園時》、《真的愛你》等等，有關歌單在網上瘋傳，更被網民形容「舊到可以當新歌聽」，建議Eason歌迷聽住歌單頂住先，「Be Water，大家要頂到Eason下次再開演唱會」。

《陳奕迅Fear and Dreams香港演唱會》原定於本月25日起到城巿電腦售票網取票，主辦單位呼籲已購票人士毋須前往取票，有關退款的票務安排會於12月18日再作公布。

陳奕迅演唱會於8月20日優先開售，即日已被搶購一空，網上隨即出現預留門票的炒飛價格，部份特別日子，如平安夜和聖誕節等，原價980元的門票被搶高至逾2萬元，但因實體票要在演唱會開始前約2星期才開始領取，故除了部份預先付錢預留門票的巿民外，要求「見飛才付錢」的巿民則可免損失。有網民讚賞主辦單位能在取票前宣布取消，是較佳做法。

（陳奕迅官方專頁）