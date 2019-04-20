寧放棄拍婚紗相　美準新娘改與患癌父拍家庭照　望留珍貴回憶

看到子女成家立室可能是很多父母的願望，美國一名婚禮攝影師早前遇到一項特別要求，一名準新娘突然要求將婚照的訂單改為與患癌父親拍攝家庭照。攝影師事後於facebook分享，指該名準新娘的爸爸因患上末期前列腺癌，不知能否親眼看到女兒出嫁，準新娘遂放棄婚照，改與爸爸拍攝家庭照，為一家人留下美好回憶。故事感動萬千網民，獲得多個讚好及分享，有人更希望為該準新娘及並家人提供經濟援助。

美國準新娘卡里去年向婚照攝影師提出請求，希望將婚照訂金用於與病重的父親拍攝家庭照，留下最後的回憶。（fb「Bonnie Turner Photography」圖片）

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美國婚禮攝影師特納（Bonnie Turner）不時於facebook專頁分享出自她手筆的相片及背後的故事，早前她上載一輯父女家庭照，稱去年春天接到來自維珍尼亞州的準新娘卡里的訂單，邀請她拍攝婚紗照。由於天氣不穩，雙方一直未決定拍照日子，直至去年9月，特納收到卡里的電郵，提及一個不情之請，並稱「我不得不透過電郵詢問，因為我無法在電話中向你解釋」。

相片又記錄了卡里於拍照前為父親整理衣服的情況，非常溫馨。（fb「Bonnie Turner Photography」圖片）

卡里表示，曾任前空軍的爸爸患上末期前列腺癌，病情並不樂觀，「他本周開始接受善終關懷服務」。她知道爸爸或者未能親手牽着自己出嫁，希望於有限的相處時光內留下美好回憶，遂請求特納容許她將婚照的訂金改為用於與父親拍攝家庭照，「因為這更加緊迫，哥哥和我拍攝專業的家庭照片已是小時候的事，這對我們來說意義重大」。

相片成為卡里父親去世前，一家人最後的家庭照。（fb「Becky A Carey」圖片）

特納看過電郵欣然答應卡里的請求，她之後前往卡里的家，為她拍下與父親共舞的情景，因卡里曾稱：「我和爸爸本來正準備練習於婚禮上的第一支舞，不幸的是他已愈來愈虛弱，我們必須盡快進行這事。」從特納的相片可見，卡里與爸爸在家中的花園一同跳舞，兩人臉上都流露燦爛的笑容，相片又記錄了卡里於拍照前為父親整理衣服的情況，而全家幅內一家四口都非常開心，沒有一絲傷感。

至上月29日，特納收到卡里爸爸與世長辭的消息，她將相片上載至fb專頁，分享卡里父女的故事，並感慨表示：「當你只剩下照片及記憶，它們就是一切。」帖文感動萬千網民，獲得8.5萬個讚好及3.4萬次分享，網民除了送上祝福予卡里一家外，有人更希望為她提供經濟援助，特納於是為卡里一家開設眾籌頁面，讓熱心網民伸出援手，「這些金錢不僅可在卡里的婚禮上使用，她的媽媽照顧丈夫多年後，也可以將金錢用於醫療、葬禮或其他家庭開支以減輕負擔」。

（綜合）

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