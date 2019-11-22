買鹽水雞打開驚見大「蜈蚣」　台女嚇到差點瀨尿　網民話係好嘢

鹽水雞是台灣經典小食，除雞肉外配菜多多，連香港人都非常喜愛，但如果發現從未見過的配菜呢？台灣一名女網民在網上分享，自己晚上肚餓，決定點鹽水雞外賣宵夜，打開竟發現一條長長的「蜈蚣」，躺在一塊筍片上，嚇得差點尿出來。後來她冷靜下來再細心看，發現應該是藻類食物，但有不少網民質疑：「確定這不是蜈蚣？」

台女一看以為是蜈蚣，冷靜下來才發現是紫晶藻。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

台灣女網民周三（20日）在facebook群組「爆廢公社」發文，說上夜班外賣一包鹽水雞，「要不要一打開就這麼嚇人啊？差點閃尿啊」。從她上傳的照片可見，鹽水雞一大包的，配菜有娃娃菜、筍片等，但奇就奇在有一條儼如蜈蚣的紫啡色生物，躺在一片比手指長的筍片上，嚇得台女半死。

幸好台女後來再細心查看，發現那條不是蜈蚣，估計是藻類食物紫晶藻。紫晶藻是一種生長於南極低溫海域的藻類，富營養及有護膚功用，但看起來真的似蜈蚣。

有網民說這種「蜈蚣」適合用來涼伴。（fb群組「爆廢公社」圖片）

網民分享外賣內「異物」↓↓

網民笑稱紫晶藻涼拌起來很好吃，但有不少人笑言太似蜈蚣，「確定這不是蜈蚣加蟑螂腳」、「戳一戳、拉一拉、舔一舔，看會不會突然扭一下」。有人又分享吃鹽水雞時見到的奇怪東西，有人吃到真蜈蚣。

（fb群組「爆廢公社」）