尖沙嘴行人路磚碎補路　不規則鋪法被讚有歐陸風　網民話似...

全港多區較早前出現激烈示威，行人路大量磚頭被掘起，有網民近日神奇地發現部分已重新鋪好，有的明顯有別一向規律鋪法，不規則磚路引來網民熱烈討論，有人大讚看起來比之前更有特色，更直言與歐洲街道非常相似，「咁仲靚喎」、「有經歷係特別啲」、「歷史遺留落嚟嘅痕跡」。

尖沙咀金巴利道行人路早前有大量磚頭被掘起，有網民近日神奇地發現現已重新鋪磚，似是有熱心人用回路邊已碎開的磚，並以不規則鋪法為行人路「裝修」。（fb專頁「喜劇演員」圖片）

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有網民近日行經尖沙咀金巴利道，發現早前示威過後磚塊失蹤致光禿禿的行人路，現今已鋪回磚塊，但出奇的是該路修補方法竟用回半碎的磚塊鋪路，因為斷口不一致，磚塊均以不規則的方式用泥沙重新鋪上及填補空隙加固，有別一向規律性的感覺，反而更引人注目。

其實除了尖沙咀，部份地區的行人路亦出現同樣的鋪磚方式，不少人上載相片分享而引來大批網民討論。

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不少網民大讚行人路經這樣鋪後，即時增沁加了歐洲街道的風味，甚至和澳門葡式景點中的行人路非常相似，而且藝術感十足，「靚咗好多，即刻有藝術氣息」、「很歐陸feel」、「馬賽克style，終於有返啲taste」、「磚頭盡用，有創意」、「有啲似葡萄牙」。

亦有網民搞笑自稱強迫症發作，「見到啲磚唔整齊就想發脾氣」、「救命，好想砌返同一個方向」。

不過亦有網民留意到行經時發現，部份重鋪位置只簡單地蓋上半碎磚塊，未有特別加固，直言若不慎走過會容易發生意外，「大家都要小心啲」、「以後冇得轆喼」、「仲有好多都未鋪返路」、「平常行磚路都成日搖搖吓，好恐怖」。

《香港01》曾向油尖旺區議會議員候選人賀卓軒了解事件，現正等候回覆。與賀卓軒同樣參與今屆區選的，還有民建聯關秀玲。

（fb專頁「喜劇演員」）