內地網紅情侶分手　神似IU小三認錯仍被炒　真男友驚悉戴綠帽

向來以恩愛形象示人的網紅情侶阿沁和劉陽，最終撕破臉以最醜惡情況宣布分開，女方控訴男方偷食網紅圈朋友、被指神似韓星IU的「半藏森林」，被揭是小三後半藏森林即認錯，稱「我很渣很壞，做了錯誤的事，我會重建自己的道德觀」，雖即時分手惟網民不收貨，其後更被其所屬公司解約，隨時因而絕跡網紅圈。

阿沁劉陽鏡頭前愈恩愛，今天的分手就愈難看。（微博圖片）

半藏森林被指神似IU，大賣清純，爆出小三事件，人設即崩壞。（微博圖片）

被劉陽處處維護暱稱「小起」的，是「半藏森林」，雖與阿沁和劉陽粉絲量有一定差距，惟她也是一名擁百萬粉絲的微博網紅，更被指神似韓國女星IU。19歲的她真名叫胡文婕，與阿沁一樣來自重慶，曾被指是校花、貼吧女神等，有指她以愛打遊戲吸引不少男粉絲，平日以清純美女形象示人，惟不時被爆曾整容，網上亦流傳聲稱其整容前照片，與現在的她差很遠。

阿沁最初在微博揭破劉陽出軌時，未有說出半藏森林的身份，惟其中一個證據指男友換了新歡照片作手機屏幕時，被眼利網民發現有關照片正是半藏森林，加上男方發帖維護，令網民反應更見激烈。

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半藏森林緊隨劉陽發帖認錯，公開向阿沁及其身邊朋友認錯，直指劉陽攬罪稱她曾拒絕終不敵其甜言蜜語的說法，並不足以令人原諒，「中間就算有再多所謂的掙扎也不能改變我最終插足他們感情的事實，我沒能約束好自己的行為，我坐不上那個他口中『受害者』的位置」。

她指想清楚才明白當她接受這關係時，就是將自己快樂建立在另一個無辜女生痛苦之上的惡人，不應在男生還有另一段感情時與之有所瓜葛，最後她稱「我很渣很壞，做了錯誤的事，我會重建自己的道德觀，不再讓無辜的人受到傷害」。

小三公司即時公布解約決定。（微博圖片）

網傅半藏森林曾整容，照片中的她與現在差很遠。（網上照片）

不過網民並不接受，近70萬人留言鬧爆她，有人留言「你為什麼叫森林呢？因為是鳥都能進」、「你的道歉能還一個女孩5年時間嘛？一個女孩的青春有多寶貴你知道嗎」、「你是因為被發現了才害怕了知道錯了吧，沒被發現永遠不會知道錯」。

不少人批半藏森林行為惡劣，怒叫她從此退出網絡界，不久後與她合作的網絡科技公司對外公布，因其違背道德的行為，決定與她解約，亦否認是其公司惡意炒作事件以增知名度，解釋有關感情亂事亦是事件爆出後才知道。

網紅情侶出軌事件上熱搜，沒料掀出四角戀真相！

更爆的是，做小三消息爆出後，傳出原來半藏森林另有男友，其男友都是事發後才發現原來自己女朋友出軌，有指該男生是一名高富帥，外貌比劉陽更帥氣，更以女友名字，開了一家名為半藏的電競酒店，最慘是開業在即，不知最終會否換名經營。