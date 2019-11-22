內地恩愛網紅決裂　女爆男出軌稱「摸你像摸自己」　賤到網民暴動

內地一對向來以恩愛形象示人、粉絲近1800萬的情侶網紅，突爆分手震動網民。女方微博揭拍拖近5年男友偷食其網紅圈的友人，稱已買婚房只等男方求婚，惟只換來男方惡言，賤稱「摸你像摸自己」，對方更疑帶小三回家過夜。事後網民怒轟賤男小三，最終男方宣布退出，小三則被解約。

阿沁18歲早已微博爆紅，其後努力為劉陽尋找工作機會，結果換來傷心下場。（微博＠劉陽）

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微博擁逾1200萬粉絲的知名美妝KOL阿沁生於1996年，18歲時認識拍片博主劉陽後墮入愛河，更隨男方遠離家鄉發展，兩人不時在網上曬恩愛，男方更以寵女友形象示人，惟拍拖近5年後，未傳婚訊卻傳分手，阿沁怒斥劉陽出軌，聲稱「我寧自損一千，也要換你八百」。

帖文發出3日單計留言已近34萬，65萬人按讚力撐阿沁。阿沁稱兩人猶如夫婦只欠了結婚證，因感情備受網民祝福，故至現時不堪境地決定公開交代，她指雙方感情出現問題有一段時間，男方透露想要自由，她努力挽回不果，只換來男方超傷人說話，「他暗示不想再修復這段感情，想要找一個更適合他的女生」、「勸我找新男朋友，希望我快樂」，「他說，摸我的身體就像在摸自己」。

阿沁陳列男方偷食證據，小三更疑登堂入室，令網民憤怒。

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阿沁指當時傷心得心臟裂開，但還騙自己只是感情進入疲倦期，惟最終她卻揭發只是劉陽出軌了，小三更是與她同處網紅圈、微博互相關注的友人「半藏森林」。

阿沁提供不少對話截圖，證明男方早有出軌，多次騙說工作其實去開房，數天前她大哭男方親了她一下然後轉頭就去找小三，甚至被助理目擊把小三帶到兩人共住的小區，更疑似回到兩人的家。極痛心的她稱早已買好婚房，做好出嫁準備只等男友開口，質疑男方如愛過她做不出這麼殘忍的事，鏡頭前後種種恩愛都是假的，「你可以不愛了分手，請不要這樣的欺騙和利用」。

昔日恩愛，今天回看格外諷刺！

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事後劉陽微博回應時承認事件，稱「我在感情裏做了無可原諒的事情」，雖說「我也不相信自己會這樣把對她4年多的感情拋之（諸）腦後，可事實就是我做了，並且是對這段感情傷害最深的事」，但他提及的3點，先指事發後網上傳出不少流言並不真實自保，其次是說前女友善良而自己是懦夫，望大家不要再在阿沁面前提起自己。

最令網民嬲爆的，是他提及的最後一點還要維護小三，「這件事完全是我一個人的錯，是我去勾搭別人，我對她不依不饒，是我用盡了『甜言蜜語』去哄騙了她。她也是一個受害者，無數次拒絕我，無數次拉黑我，可我像瘋了一樣……」面對各方炮轟，劉陽其後再發4000字文認錯，聲稱會退出網絡界。

小三其後被揭是網紅「半藏森林」，她隨即承認並致歉。（微博圖片@半藏森林）

事件引發網上暴動，特別是阿沁和劉陽在網紅圈中有不少共同好友，見證兩人感情，事後網紅們集體到女方微博下留言安慰，亦有人到男方微博狂轟，有網紅直言「好像從來沒有真正認識過你」、「你分手了也不要再回頭禍害阿沁」，亦有網紅指連日來陪伴哭到崩潰的阿沁，鬧爆渣男「做人真的不要太劉陽，垃圾！」。

網民反應更是激動，其中劉陽還要護小三的事更備受批評，有人留言「都這個時間了還在為小三開脫？無數次拉黑了你們還不是上床了？小三就這麼無辜嗎？」，獲近30萬人讚好。

不少人鬧爆劉陽昔日靠女友上位，開店也是借女友錢，又為阿沁因男方失去寶貴的5年青春感不值，「一個女孩子有多少個5年，阿沁一個重慶妹子跟劉陽在一起後毅然去了廈門，還一直等着劉陽求婚，結果換來背叛」。