阿仔慣摸阿媽頭髮先瞓覺　英國媽出動「假人頭」替身點知嚇親自己

新手父母都會明白，要成功哄小孩入睡絕非易事。英國一名年輕媽媽的14個月大兒子每晚睡覺時都習慣拉扯她的頭髮，令她非常頭痛。為了讓囝囝乖乖入睡，同時不會被扯甩頭髮，她想到以一個髮色與自己類似的長髮假人頭作為「替身」，陪伴兒子睡覺，結果出乎意料大成功。可是假人頭深受兒子喜愛，後來更成為他不能缺少的玩伴，為該新手媽媽創造了另一難題。

為了讓兒子安心入睡，英國一名年輕媽媽以一個髮色與自己類似的長髮假人頭作為「替身」，沒想到假人頭深受兒子喜愛，帶來另一難題。（fb「Ilarni Clark」圖片）

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22歲英國新手媽媽克拉克（Ilarni Clark）為了哄14個月大的兒子Harry睡覺，一直以來都讓他玩弄或拉扯着自己的頭髮入睡，不過隨着兒子長大，力氣也愈來愈大，令她無法忍受痛楚，決定要尋找其他選擇。

克拉克說，Harry只有拉扯她的頭髮才能入睡，否則不會安定下來，「我不能讓他和爸爸一起睡，因為他沒有頭髮玩就根本不會睡覺」。一名任職髮型師的朋友得知她的情況後，提出可以借出一顆與她髮色相近的練習用假人頭作為「替身」，讓Harry「大扯特扯」。

沒想到這一招竟輕鬆陪伴Harry入睡，他更因為有「替身」的陪伴而學會獨自入睡，可是假人頭為克拉克解決被扯頭髮的問題後，卻帶來另一煩惱。克拉克為免假人頭的頭髮會纏到兒子，待他入睡後便打算拿走，但兒子卻每次都能發現，並會為此大哭大鬧。後來Harry更與假人頭發展出深厚感情，無論食飯、睡覺或外出也要帶着它，被制止時更會發脾氣，令克拉克及丈夫再次頭痛起來。

克拉克不得不承認「替身」的確協助兒子變得獨立，但多次被反嚇的經歷令她和丈夫的心理陰影愈來愈大。（fb「Ilarni Clark」圖片）

雖然夫婦並不認為Harry抱着假人頭才有安全感的情況有很大問題，但多次被反嚇的經歷的確令他們的心理陰影愈來愈大，她說與兒子一同入睡時，自己跟丈夫都試過於半夜以為床上多了一個人，更崩潰的是她曾試過想吻兒子時吻錯了「替身」，「由於太過震驚，我當時需要冷靜半個小時才能再次入睡」。

克拉克說，Harry現時稱假人頭為「Baba」，她不得不承認「替身」的確協助兒子變得獨立，笑言聽起來雖然有點恐怖，但不失為新手父母可以嘗試的方法。

（綜合）