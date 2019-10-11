囝囝辦公桌上午睡　文件夾當被　台爸獨特湊仔方式笑翻網民

父母照顧小孩的方法各有特色，但遇上爸爸放任照顧方式，卻經常令媽媽深感無奈。日前一名台媽在facebook發文抱怨，指老公不時讓兒子到處睡，包括辦公桌及椅子等，甚至拿文件夾當被，台媽忍不住問道：「為什麼爸爸顧兒子午睡的方式⋯跟媽媽不一樣啊⋯」照片引來不少網民共鳴，笑言爸爸照顧小孩的準則只有一種，就是「有呼吸就好」。

台媽抱怨老公的獨特湊仔方式，竟讓兒子睡在辦公桌上，並用文件夾當被蓋着。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台媽早前在facebook群組「爆廢公社」上載多張照片，只見兒子在不同場所午睡，包括趴在3張拼在一起的椅子上、汽車安全椅、木椅上，要數最誇張的，莫過於兒子睡在辦公室的桌上，身上有一個打開的文件夾，疑是用作「冚肚仔」。男童則適應能力極高，在多硬、多狹窄的地方仍能呼呼大睡，讓台媽非常費解，忍不住問道：「為什麼爸爸顧兒子午睡的方式⋯跟媽媽不一樣啊⋯」其後台媽上載自己帶小孩的照片，見到她把兒子抱着睡在胸前，更以牛仔褸蓋着保暖，細心呵護跟爸爸的照顧方法成強烈對比。

台媽其後上載自己帶小孩的照片，相中見她抱住仔仔睡在胸前，更以牛仔褸蓋着保暖，跟爸爸的照顧方法截然不同。（fb群組「爆廢公社」圖片）

這系列照片引來網民熱議，笑指所有爸爸照顧小孩的標準只有一個，就是「有呼吸就好」，反而媽媽則擔心被子有沒有蓋好、睡姿如何、風扇或冷氣是否太強等等。另有網民大讚男童乖巧，「無論身處何處都可以睡…是很好帶的孩子」。

（fb群組「爆廢公社」）