功課要用「怎樣」造句　小一生單字回答　網民激讚想起周杰倫

千萬別否定小孩的創意，他們比你更有急才！一名台灣家長在網上分享，指讀小一的兒子寫作業時，題目要求他用「怎麼」來造句，結果他以單字答題，以為可以輕鬆得分，結果被老師當錯誤，笑翻了爸爸媽媽。網民看到後大讚小孩有創意，見到答案又想起了周杰倫的歌曲，紛紛玩起接龍來。

台爸分享了小一兒子的造句功課，雖然老師判定未能得分，但網民大讚他有創意。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台爸在facebook群組「爆廢公社」發帖，分享小一兒子的作業，一道佔4分的題目要求用「怎麼」來造句，豈料兒子即一筆過寫下一個「了」字，於是就變成「怎麼了」。

這個答案算不算「造句」？從老師的評分可以知道，該答案一分未得。樓主指兒子回家後一臉疑問：「我怎麼錯了」台爸的太太看見答案後亦一臉無奈。網民卻大讚孩子的答案有創意，認為他有前途，「這個優秀，反應快，簡單、扼要、明瞭」，但有人笑稱媽媽看到可能會先昏倒。

有網民分享孩子的造句。（fb群組「爆廢公社」圖片）

對於孩子為什麼會一分未得，有網民作出認真分析，有人指可能是未有把題目抄下來，即沒有完整寫上「怎麼了」；又有人覺得完整句子要有標點符號，故寫上「怎麼了？」才會有分；亦有人認為是要有原因，例如「你怎麼捨得我難過 ？」。另有人有留言建議在改正時寫「怎麼錯了？」，一語雙關趁機問問老師。

但是，不少網民笑稱想起「周董」（周杰倫），因他的名曲中經常出現「怎麼了」，認為孩子有可能是聽得太多入了腦，認為如果寫上完整歌詞「怎麼了？你累了！說好的幸福呢！」（《說好的幸福呢？》歌詞），其他網民隨即玩歌詞接龍遊戲，不少回應都變成「有聲」。

（facebook群組「爆廢公社」）

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