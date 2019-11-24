【高手在民間】網瘋傳「為鴨畫身」挑戰　千奇百趣形象引網民笑爆

無論畫畫有否天份，大家亦一定要試試最近網上瘋傳的挑戰「Draw a duck and share your art」！顧名思義，挑戰者要為鴨子畫出身體，即使高矮肥瘦或是任何形象亦可。結果大批來自世界各地的網民嘗試發揮創意，畫出各式各樣的鴨子，例如「指鴨為龍」、機械鴨，甚至模仿名人的鴨子亦有，果然高手在民間。

挑戰其實非常簡單又隨意，白色背景圖中的鴨只有橙色的扁嘴、一隻小黑點的眼及兩隻腳，只要幫牠畫回身體就完成。（facebook圖片）

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此「為鴨畫身」挑戰源自美國facebook專頁「Diabetic Doggos」的版主Victoria及Kristjan，他們解釋希望激發網民創意，在過程中令大家享受與朋友的歡笑時刻，「我們很喜歡看別人的創作，此挑戰令朋友與我們在畫畫過程中獲得快樂」。

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挑戰其實非常簡單又隨意，白色背景圖中的鴨只有橙色的扁嘴、一隻小黑點的眼及兩隻腳，只要幫牠畫回身體就完成。不少網民於是運用自己的畫技，加上無限的創意，結果出現了大量奇形怪狀的鴨子，例如雪人形狀、火柴形、甚至像一個波型的鴨子亦有，趣味程度十足。

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除此之外，亦有高手重新改造鴨子可愛的形象，變身成型、英、帥的軍官鴨、肌肉鴨、武士鴨等，更有內地網民接受挑戰，把鴨子配上動漫少女，或是爆笑地畫出一碟碟用鴨做材料的餸菜。大批網民見到各式各樣的作品，亦驚嘆原來有不少畫畫高手在民間，「令人五體投地」、「我笑了很久」、「太棒了，很漂亮呢」。

（BoredPanda、Facebook）