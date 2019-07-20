作家母親與插畫家女兒夢幻合製超催淚繪本：媽媽死後我該怎麼過？

每個人的人生中，最愛的人會死、最親近的人會死、自己也會死。死亡是人人都要面臨的課題。很多人的人生自從母親離世後開始轉變，思念，從沒有停止。

聽她的錄音、做她做過的料理……不同的人用不同方法思念母親（點圖閱讀）▼

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美國插畫家哈莉（Hallie Bateman），5歲起意識到人總有一天會死，同時開始想像媽媽要是離開人世，她一個人該怎麼辦……？

直到她23歲時終於忍不住了，她不想獨自害怕，而是希望媽媽還在世時，可以跟媽媽好好談談死亡：「可以請你寫一本書，教我怎麼適應你離世後的日子嗎？」

於是，哈莉的媽媽像寫教程一樣，寫了一本書告訴女兒，假如自己過世了該怎麼治癒傷痛，並想像女兒經歷結婚、生子的重要時刻，身為母親會給予什麼樣的建議和祝福。她讓女兒哈莉對自己的死亡不再恐懼，就算那一天真的到來，也要積極地面對餘生。

一個母親寫給女兒的人生指南

（《我離開之後》中文版書本封面）

蘇西（Suzy Hopkins）是一位作家，她的女兒哈莉（Hallie Bateman）是一位插畫家，母女倆合作出版繪本《我離開之後》（What to Do When I'm Gone: A Mother's Wisdom to Her Daughter），這是一本關於死亡、悲傷、療愈的書。繪本去年底上市，短短8個月登上亞馬遜排行，讀者給予五星評價，還翻譯成多種語言，在世界各地出版。一条透過視頻對話採訪這對母女，了解母女兩人寫作本書的故事。

女兒說「人總是不願談到死亡，但這卻是每個人都會面臨的課題，何不從現在親人還在世時，好好談一談？」以下來自她們的自述。

自述：Suzy Hopkins、Hallie Bateman 編輯：白汶平

母女二人分享創作《我離開之後》的契機……（點圖繼續閱讀）▼

+ 4 + 3 + 2

第一次出社會

媽媽：

哈莉畢業我就叫她去找份工作，而且運氣好的話應該馬上就找到了，雖然這份工作會把她掏空、消磨她的熱情，也可能很死板，但這會成為她找下一份工作的動力，讓她定下一個更好的目標。

哈莉的插畫草圖。（一条提供）

工作不是只有領薪水，也是生活的一部分，哈莉從小喜歡畫畫，成為一個插畫家就是她的夢想，但是在做「自己喜歡的事」之前，得需要有一筆錢來支撐興趣。所以不要害怕，就算你現在做不喜歡的工作，只要你有穩定的收入，你可以用額外的時間和錢去做一些想做的事。

（一条提供）

遇到對的人

媽媽：

哈莉交男友會跟我說，她現任老公叫傑克，他們還在交往時，我就問女兒「他對人親切嗎？」、「他有沒有照顧你？」、「他會逗你笑嗎？」、「他的個性和家人怎麼樣？」、「你們的成長背景是不是相同？」，當女兒所有回答都是肯定的，我才開始接納傑克。

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他是個很聰明親切而且還很搞笑的小夥，但相處下來我一直不確定，他是不是就是我女兒的「Mr. Right」，直到有一天他約我單獨吃飯，他跟我說他想跟我女兒求婚，同時拿出一枚婚戒，那瞬間他的真誠、愛意，讓我覺得就是這個人了！

當下我哭了十幾分鐘吧，哭得很大聲，旁邊人都覺得我很奇怪——我太開心了，我替我女兒開心，她找到了可以跟她共度一生的愛侶。

哈莉（中）在婚禮上一手拉著老公傑克、 一手拉著媽媽蘇西。（一条提供）

很多事別去完成了吧

媽媽：

哈莉是個很認真的孩子，等她年紀大再點，我會跟她說人的一生中有很多目標，可是你不一定都能實現，所以我建議列一張「最好別實現清單」，比起找一份好工作，你可以寫說不想在工作遇到爛人，在你避免做這些事情的同時，你也在成就更好的自己。

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重新回到家鄉

女兒：

我媽的話經常帶給我思考。雖然我跟我媽感情很好，但其實每個人青春期，或是長大的過程，多少都會想要逃離家庭，所以我後來就去紐約工作，直到這幾年我因為寫書跟我媽重新有很深刻的對談，我才發現我真的不想再離開家。

後來我從紐約搬回加州，我知道能和媽媽相處的時間不多了，我想要離我媽近一點，好好珍惜這段時光。

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媽媽：

和孩子的相處，信任、耐心、溝通，最重要的是彼此要誠實。我和女兒哈莉個性差很多，需要很多溝通，隨著年齡的增長，我更要去傾聽，並且對她每個成長年齡階段都有同理心，可以站在她的角度去思考，時間不是無限的，要「善待」家人，而不是「等待」。

我離開之後

（一条提供）

在這本書裡，我告訴女兒在我離世後的20000天裡，她應該如何生活，才能走出悲傷（點圖瀏覽內容）▼

+ 3 + 2

媽媽：

失去親人是很沉重的傷痛，但這同時也是無法避免的事，所以你要學著不逼迫自己、讓別人也幫你，時間會漸漸治癒一切。

人在悲傷的時候，不喜歡出門，會很封閉，這很正常不需要勉強自己出門散心，所以我在書裡用了很多「家的場景」，在家也可以治癒悲傷。而且如果你面對的是親人過世，當你去回想過去和家人的記憶時，會發現在家相處的時間是最多的也是最放鬆的。

（一条提供）

我喜歡做飯，所以我把我們家傳的食譜都寫進去，同時加進一些我的建議，像我教做洋蔥湯，就是要你去切洋蔥，告訴你別怕、放心地哭吧，而當你完成這道菜時，你就像吃到我做的東西，那也是一種陪伴。

女兒：

結果有一次我照我媽寫的食譜去做甜點，我發現不好吃，我就跟我媽說：「這好像不太好吃，你寫進書裡不好吧？大家按你的配方做出來可能會不開心。」她就很不以為意，說這也是我奶奶教她的，好不好吃根本就無所謂。

（一条提供）

我想我媽只是想把家傳的味道寫下來，用食物勾起我們相處的回憶，這真的很窩心，是個好點子，但我大概不會想嘗試她的食譜了哈哈。

（一条提供）

女兒：

我和我媽完成這本書後，收到很多讀者的回饋，他們看了很感動，甚至辦書展時，遇到最近有親人過世的讀者，邊哭邊告訴我這很治癒他們。我從沒想過會有這麼大的迴響，因為這一開始的源頭，都只是我的想像，我怕我會失去我媽、我怕自己沒有勇氣面對失去我媽後的未來。

（一条提供）

或許很多人會認為，媽媽在世的時間還很長、不願意去談到死，但我寧願趁我媽還健在時，和她聊這些東西。

雖然我永遠都難以適應沒有我媽的生活，但是我媽寫給我的這些話，充滿她的愛和智慧，這已經給我很大的安慰。

（歡迎欣賞置頂視頻，了解Hallie和母親Suzy的真情對話。）

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