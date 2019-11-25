拆開座椅驚見垃圾遍車廂　大翻新後對比相嚇親網民：太驚人了！

愛車之人絕對明白車廂清潔的重要性，不過美國一間汽車美容店最近於專頁分享接到一宗較棘手的個案，表示客人的車子多年未清潔過，結果一拆走所有座椅後，發現車廂內積存極大量垃圾，連罅隙亦暗藏超噁心的污跡。最後美客師決定「砍掉重練」，逐步清走表面垃圾，再強力清洗所有位置，車廂最終變得乾淨無睱，極大的對比令網民嚇一跳。

美國一間汽車美容店最近於專頁分享接到一宗較棘手的個案，表示客人的車子多年未被清潔過，結果一拆走所有座椅，即發現車廂內其實積存極大量垃圾，連罅隙亦暗藏超噁心的污跡。（fb專頁「Showroom Details」圖片）

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來自美國威斯康辛州的汽車美容店「Showroom Details」最近於fb上載一輯相片，稱接手了一宗挑戰度極高的個案。原來該客人的愛車甚少做全車清潔，今次決定想來個大掃除，把愛車還原至當初新買的模樣。

汽車美客師決定「砍掉重練」，逐步清走表面垃圾，再強力清洗所有位置，車廂最終變得乾淨無睱，極大的對比令網民亦嚇一跳。（fb專頁「Showroom Details」）

詎料美容師一拆開車廂的地毯及座椅，即被眼前的恐怖景象震懾。車廂地上不但佈滿各式各樣的垃圾，例如食物包裝袋、硬幣、膠樽、甚至連玩具亦有，而不少罅隙亦藏着食物殘渣及其他污跡等，非常噁心。

即睇車廂大翻新前後大對比↓↓

+ 13 + 12 + 11

最後他們來個徹底翻新，由頭到尾進行強力清潔及消毒，原本不堪入目的車廂終於變得新簇簇，亦非常乾淨。店方更稱：「沒有做不到的工作，我們就是喜愛挑戰，前後變化亦令人感到讚嘆」。誇張的對比讓一眾網民高呼神奇，又大讚美容師的專業，「不得不給個讚、「很震撼呢」、「太棒了」。

不過部份網民亦指不解車主為何可以容忍車廂如此骯髒，「坐下去不覺得不舒服嗎？」、「有怎樣的車主就有怎樣的車」、「太可怕了，實在不能接受」。

（fb專頁「Showroom Details」）