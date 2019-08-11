【生活百科】汽車撞凹維修費勁貴　超平家居用品可低成本搞掂？

有車階級最怕的當然是發生車禍，就算個人平安無恙，也要花一大筆錢做維修，而就算是輕微把車身撞凹，送往車行修理也是收費不菲。網上流傳如果身有凹陷，只要使用廁所泵一吸一拉，就可以將撞凹的地方修理好，這種低成本的土法修車法可行嗎？台灣有電視節目就這個傳言進行實測，答案令有車人士感到驚喜！

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行真實測試，準備了一部車門撞凹了的汽車，及一些有吸盤的東西，以驗證流言真偽。兩位節目主持最後以2個家用的吸盤吸住車門凹陷的地方，然後大力往外拉，結果真的將凹陷位置修復變回平整。

↓↓↓ 真空吸盤整車話都無咁易！ ↓↓↓

節目亦有解釋當中原理，原來當吸盤按緊擠出空氣後，內部會變成幾乎真空狀態，大氣壓力會不斷向內推，形成強大吸力。只要吸盤內的空氣愈少，吸盤的面積愈大，吸力就會愈大，力量夠大的話，就能把車門凹陷的位置拉回。

17世紀德國物理學家馬德堡就曾進行過著名的「馬德堡半球實驗」，過程中他把兩個半球完全密封，再抽走內 裏 的空氣，然後讓16匹馬從兩個方向向外拉，結果但都未能將兩個半球拉開，從而讓人理解到大氣壓力的力量。

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