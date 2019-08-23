日本年輕族興起「珍珠塞鼻窿」自拍挑戰　網民勁崩潰：好噁心啊！

珍珠奶茶熱潮風靡全日本，當地更推出不少珍珠奶茶口味的產品，非常誇張。最近當地年輕一族更「走火入魔」，用珍珠塞鼻孔自拍並上載相片至Twitter，引起網民熱討。不少人大感崩潰，指挑戰非常噁心，「想吐了」、「他們又有多愛珍珠」。亦有網民笑指可能是太多珍珠吃不完，「最後塞鼻孔珍珠會吃掉嗎」。

最近不少日本年輕一族的Twitter更出現「珍珠塞鼻孔challenge」自拍照。（Twitter圖片）

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繼珍珠拉麵、珍珠飛機杯等不可思議的產品，日本人對珍珠的熱愛程度又再升級，最近不少年輕一族的Twitter更出現「珍珠塞鼻孔challenge」自拍照。此挑戰顧名思義就是把奶茶底的珍珠塞在鼻孔，不掉出來即算成功，吸引年輕一族嘗試。

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網民更因此引起熱烈討論，但意見兩極。部份網民錯焦點的發現，不少人自拍時的表情趣怪，「我只看到了他們的大鼻孔」、「絕對是醜態自拍挑戰」。

但亦有網民坦言行為危險又噁心，「髒死了！不感覺噁心嗎」、「天啊！看了都快吐了，誰感覺可愛了」、「打死我也不會這樣拍照」。他們又指如果稍一不慎吸進鼻孔，可能會造成窒息，呼籲大家千勿模仿。

（Twitter、台灣三立新聞）