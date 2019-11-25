崩潰媽教女兒功課成肚氣　母遞上23年前父親家書：你都有今日

所謂養兒方知父母恩，近日網上流傳一封父親多年前寫下給女兒的家書，家書中寫道，「總有一天你也會為人父母，那麼，現在我們就留下這封簡訊，二十年以後，看你如何教子呢？」已為人母的女兒在教女兒做功課時，看到這家書真的不得不佩服父親的「遠見」。

劉母拿出一封劉女父親23年前寫的家書，嘲諷說：「哈哈哈哈，你也有今天」。（網上圖片）

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家住上海的劉天霓近日在教女兒做功課時，由於女兒態度不認真，於是大發雷霆。劉母聽到從外面走進來，拿出一封劉女父親23年前寫的家書，嘲諷說：「哈哈哈哈，你也有今天」。

原來劉天霓小時候也非常頑皮，在她初中的時候，一次爸爸教她數學，她做數學作業16題錯了7題，爸爸嚴肅地批評了她一頓，要求她把所有題目重做一遍，可她非常不服氣，爸爸盛怒後冷靜下來，當晚就一封給女兒的信。劉天霓當時讀到這封信時很不以為然。

信中最後寫道，「不為人父母，如何品嘗做父母的艱辛。總有一天你也會為人父母，那麼，現在我們就留下這封簡訊，二十年以後，看你如何教子呢？」（網上圖片）

23年後，劉天霓再次讀到這家書，家書中寫上「爸爸非常氣憤，氣憤的是你對學習不持嚴謹的態度；氣憤的是你不理解爸爸、媽媽的一片苦心；氣憤的是你為何不爭氣……我設想，將來你的孩子發生你現在類似問題，你該會如何呢？我想你將來文化程度比爸爸高，道德修養比爸爸好，也許不會像爸爸這樣的態度，但我相信你絕不會不管，不會不生氣的。」

父親23年前的家書內容節錄：

信中最後寫道，「不為人父母，如何品嘗做父母的艱辛。總有一天你也會為人父母，那麼，現在我們就留下這封簡訊，二十年以後，看你如何教子呢？（作業卷也留下，請你20年後再看。）」

看後，劉天霓覺得現在的女兒宛如20多年前的自己：「年少的時候，確實不會懂得父母一片苦心，可能真的只有自己為人父母之後，才能感受到責任和壓力吧！」

（綜合）