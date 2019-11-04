3年級囝囝數學功課教極唔識　湖北36歲媽激到心肌梗塞

現今學生的功課愈來愈難，不但小朋友做到「壓力山大」，連家長也教到非常激氣。內地一名36歲媽媽早前就因就讀小學三年級的兒子，做數學功課時「教極唔識」，氣得呼吸困難、心臟不適需要送院，經檢查後證實因情緒誘發心肌梗塞。

36歲的王女士早前教兒子做功課時情緒激動誘發心肌梗塞，幸及時送院。（北京時間截圖）

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事發上周五（1日），居於湖北襄陽的36歲王女士如常在家，教導就讀小學3年級的兒子做功課，其間兒子做數學功課時竟然一題也答不對，無論她如何解釋仍是不懂，「我講了好多遍，他依然不懂，我氣得要炸了」。

王女事後表示，過去一年常常因兒子的功課問題發脾氣，沒料會遇上如此嚴重的情況。（北京時間截圖）

王女士教訓兒子後，突然感覺心慌胸悶，呼吸困難，「我趕緊打電話給我老公，請老公趕快載我到醫院」。入院診治後，醫生證實王女士因情緒激動誘發心肌梗塞，指她送院時已感到胸悶，大汗淋漓，幸好有及時送院急救，否則或會有猝死風險。

王女士事後表示，過去一年常常因兒子的功課問題發脾氣，沒料會遇上如此嚴重的情況，她目前仍在醫院接受治療。王的主診醫生指，心肌梗塞的患者會出現胸悶、虛弱感、出汗、噁心、嘔吐、頭暈及心律異常等症狀，如果未能及時就診，或會出現休克、心臟衰竭等症狀導致死亡。

（綜合）

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