澳洲全國僅剩不足8萬隻　野生樹熊面臨「功能性滅絕」威脅

澳洲東部新南威爾斯州及昆士蘭近月發生叢林大火，至今已造成6人死亡，數百間房屋被毀，超過150萬公頃（1.5萬平方公里）土地遭破壞，火勢更蔓延至附近的樹熊棲息區域，有專家估計逾千隻樹熊已葬身火海，面臨「功能性滅絕」（Functional extinction）威脅。

大火燒毀八成棲息地

澳洲樹熊基金會（Australian Koala Foundation, AKF）主席塔巴爾（Deborah Tabart）說，大火燒毀了逾80%的樹熊棲息地帶，而這片棲息地在發生大火前還受到長期乾旱和林木被過度砍伐的威脅，「如果將叢林大火中所有樹熊的死亡數字加在一起，在過去兩個月中可能多達1000隻被殺死。」

塔巴爾指出，樹熊主要的食物來源是尤加利（Eucalyptus）樹葉，這些樹木一旦被燒毀，需要幾個月才能恢復生長，她敦促澳洲總理莫里森（Scott Morrison）盡快採取行動拯救樹熊。

已在41個監測區消失

基金會近10年來一直監測128個地區野生樹熊數目，發現樹熊數目不斷下降，至今已在41個地區消失，還有26個地區的樹熊數量少於100隻；基金會估計，現時澳洲全國只剩下不足8萬隻野生樹熊。

+ 4 + 3 + 2

功能性滅絕是指某一個物種因其生存環境被破壞，數量非常稀少，以致無法在其生態系統內擔任重要角色，基本喪失維持繁殖的能力，甚至喪失維持生存的能力。塔巴爾說：「一隻目前仍生存的樹熊可能只剩下一隻幼崽，而該隻幼崽如果沒有下一代的話，那就反映牠們正面臨功能性滅絕。」

位於悉尼北部的麥覺理港樹熊醫院（Port Macquarie Koala Hospital）過去數星期內從大火中救出了31隻樹熊，為了拯救這些受傷的樹熊，以及為牠們設立自動飲水器，院方希望透過眾籌網站GoFundMe籌得2.5萬美元（約19.5萬港元），而現時已超額完成，籌得100萬美元（約782.6萬港元）；院方計劃把餘下的資金用來運送樹熊飲水器到其他地區，以及推動樹熊繁殖計劃，「我們將打造『樹熊挪亞方舟』來幫助牠們康復，直到牠們能夠繼續繁殖下一代，然後返回野外。」