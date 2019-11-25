【澳洲大火】性格活潑遭棄養　狗狗受訓成拯救犬　闖災區救樹熊

澳洲新南威爾斯州山火持續，災情嚴重影響生態，估達多達350隻樹熊葬身火海，有拯救團隊近日帶同嗅覺靈敏的狗狗，到災場搜索野生樹熊位置，成功救出多隻命懸一線的樹熊。這隻立下大功的狗狗，其實當日被主人嫌棄太活潑好動而棄養，詎料一轉眼，卻被訓練成樹熊的「救命恩狗」，獲不少網民大讚叻叻。

救援狗「熊熊」穿上保護腳掌的特製襪子後，便穿梭山火肆虐的災區，拯救被困的野生樹熊。（ifaw fb圖片）

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這隻名叫「熊熊」（Bear）的狗狗，穿上保護腳掌的特製襪子後，穿梭在山火肆虐的災區中，拯救被困的野生樹熊。「熊熊」臉上沒有絲毫怯懦，憑其極靈敏的嗅覺，靠樹熊毛髮的獨特氣味找出牠們的位置，當有發現時，牠便會趴在地上，引起拯救團隊注意，成功救出不少險些葬身火海的樹熊。另外，其他救援狗狗亦會憑樹熊的排泄物找出牠們的位置。

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原來「熊熊」當年因性格活潑好動，而被主人遺棄，然而亦因為這性格，加上牠天資聰敏，正正是成為拯救狗的先決條件。「熊熊」經過專業訓練後，在災場獨當一面，拯救不少受難的樹熊。

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負責帶領狗狗的國際愛護動物基金會（IFAW）表示，牠們搜索的地方是已撲滅山火的地方，屬安全地區，目前是救出樹熊的關鍵時刻。有專家則估計要撲滅這場災難性山火，還需耗時數周至數月。

（綜合）