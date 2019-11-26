喵星人剃毛後變土耳其烤肉串　眼神怨念網民爆笑：奴才還存活嗎？

許多飼主都會帶毛小孩到寵物美容院剪毛，但有時為了省錢也會親自動手.....一名網友在爆廢公社曬出一張照片，只見喵星人被剪毛後，露出無辜又哀怨的眼神，讓原PO忍不住模仿貓咪口吻：「你不會剪！為什麼！？你不帶我去寵物美容店剪，為什麼？為什麼？為什麼？」

喵星人被剪毛後，露出無辜又哀怨的眼神。（Facebook@爆廢公社）

怨念很深

不少網友表示，喵星人看起來很生氣欸.....眼神充滿殺氣XD（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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奴才命還在嗎？

還有人開玩笑表示，敢這樣對喵皇，奴才還活著嗎😝

「奴才還存活嗎？」、「鏟屎的命還在？」、「來人啊把奴才拖出去斬了！」、「你沒被巴頭已經很阿彌陀佛了🤣」、「奴才還活著嗎？快謝皇上不殺之恩」、「貓貓表示：不想活了要說啊～～～」、「喵皇：朕...朕...一定要誅你九族啊！」。

沙威瑪（土耳其烤肉串）無誤

也有網友笑說，怎麼有一種沙威瑪的感覺啦.....餓了（誤）

「喵肉口味沙威瑪」、「沙威瑪的串肉😅」、「沙威瑪概念造型😂」、「看了很想吃沙威瑪」、「你這是沙威瑪的肉片吧？」、「這是最新的造型沙威瑪？」、「呃，我覺得很像沙威瑪欸」、「原來是沙威瑪啊，我以為是貓呢😺」。

網友分享剃毛照（點圖放大瀏覽）↓↓↓

不過其實這張照片已經在2018年出現過，沒想到這次又掀起網友討論，想必大家對於喵星人被剃毛的模樣一定是又同情又疼惜❤

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