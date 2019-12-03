鄰座女同事下體痕癢狂抓　疑Ｍ到傳惡臭仲叫人聞　台女崩潰求救

「拜託各位女生生病去看醫生！」一名女網友苦訴，坐隔壁的女同事生活習慣爆差，每天有抓不完的癢，手不時會伸到私密「黑森林」探索一番，甚至還會叫原PO聞月經味，讓她崩潰不已。

一名女網友於《爆怨公社》苦訴隔壁的女同事不時伸手到私密處抓癢。（示意圖／Upslash@kobuagency）

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一名女網友在臉書《爆怨公社》討拍，每次上班都難以專心工作，原因超崩潰，「身邊有一個奇女子，下體總是很癢」，原PO還原日常情景，女同事會奪命連環抓，「每次我不經意的回頭，都會看到她抓下體的畫面，有時候還抓出皮囊的聲音，（沒錯，是伸進去抓）！」

點圖看原PO慘痛經歷▼▼▼

討拍文曝光後，驚呆眾多網友們，明明隔著螢幕也莫名覺得癢了，「這篇有味道」、「遞給她一張皮膚科的名片，跟她說那裡還不錯」、「聽你的形容，隔著螢幕我都感覺到髒」、「應該是婦科病，妳要小心被傳染」、「會不會長蝨子」、「只有我想知道她有男友嗎」、「鏈珠菌感染吧！那爆炸癢，癢到我抹綠油精都沒有用，要保持清潔乾燥然後塞藥，1個禮拜就好了」。

竟有網友遇類似遭遇…▼▼▼

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】