越南大媽為iPhone 11　狠心賣走鄰居2歲女　報假案稱走失終被踢爆

為了一部iPhone就可以出賣人性？越南一名大媽早前幫忙鄰居照顧2歲大女童，詎料竟心生惡念，為換取一部iPhone 11和150萬越南盾（約514港元），偷偷將女童賣給網友，其後更報警訛稱女童走失，惟警方調查後發現疑點重重，不斷追問下，大媽才坦承自己的惡行，而女童則被尋回送返家。

越南大媽為換取一部iPhone 11和150萬越南盾（約514港元），偷偷將女童賣給網友。（示意圖，資料圖片）

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越南傳媒報道，42歲的女子Thai Thi Bich Hanh在facebook結識了一名29歲男網友Tran Tuan Vinh，兩人定期透過視訊通話聊天，變得熟絡。上月底，Hanh受託照顧鄰居的2歲侄女，當時正與Vinh通話，對方好奇下詢問女童的身世，Hanh謊稱女童身世可憐，不但被爸爸遺棄，媽媽則沉迷賭博和染上毒癮，令Vinh心生同情，提出可收養女童，並會給Hanh 一部全新的iPhone 11及150萬越南盾。

Hanh被貪念沖昏頭腦，翌日就向鄰居訛稱要帶女童出去玩，並將她交給Vinh，收下現金及手機後搭的士離開，回家後向鄰居表示女童失蹤，還裝出非常擔心的態度，更報警處理。

警方其後找來Hanh問話，發現其口供前後不一，經調查後終發現真相，並立即將她拘捕，及找到女童並送回家中，而Hanh坦承所有罪行，被控涉嫌拐賣兒童罪，詳細案情仍在調查中。

（綜合）