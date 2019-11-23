南非5歲女童遭姦殺　母怒極切斷疑犯陰莖　被警控謀殺未遂惹爭議

南非發生一宗令人髮指的姦殺案，一名待在家中的5歲女童突然失蹤，隔天被發現躺在公廁馬桶上，曾被性侵滿身是血，發現時已氣絕身亡。警方早早找到疑犯，但一直未拘捕，一個月後女童母親連同友人找該疑犯理論，圍毆並切斷疑犯陰莖，3女子隨即被捕。姦殺案發生逾3個月，南非警仍未拘捕疑犯，反而落案起訴女童母親及友人「謀殺未遂」，引起社會巨大爭議。

23歲媽媽Veronique Makwena目睹女兒慘死於公廁馬桶。（「Project Inmate NPO 219-916」fb圖片）

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事件最初發生於8月2日，居於南非伊莉沙伯港（Port Elizabeth）的23歲媽媽馬克維娜（Veronique Makwena）和姐姐想去購物，惟5歲女兒仙黛爾（Chantelle）剛好不適，就留她在家交朋友照顧。當天她們去了很遠的商店，晚上回家時發現女兒不見了，到處搜尋不果。馬克維娜發現女兒的鞋子還留在地上，但平日女兒不穿鞋時不會出門，懷疑她被捉走。

第二天，馬克維娜的丈夫在家附近的公廁馬桶找到女兒屍體，滿身是血，曾經被性侵。隨後，他們一家認識的一名20多歲男子，被警方鎖定為疑犯，要送去做DNA檢測，警方稱要等結果出來才會正式拘捕他。

一個月後，馬克維娜連同姐姐及朋友找該疑犯對質，認為他要為女兒的死負責，她們一同毆打並切下他的陰莖。疑犯事後報警稱受襲，隨後送院治理，醫生做手術成功駁回他的陰莖。

當地時間周三（20日），馬克維娜、姐姐Noxolo Maneli及朋友Siyabonga Pakade，一起被南非法院控告謀殺未遂。她們被指控毆打一名男子並切斷其陰莖。她們被捕後，遭警方拘留了兩星期，事件隨即引來關注，最終3人獲協助下成功保釋，當地3個慈善組織表示會提供協助。

馬克維娜接受當地傳媒訪問稱，當發現女兒屍體時「我的心被輾碎了」，一家人整夜都在尋找，結果發現她躺在冰冷的馬桶上，至今未能釋懷。

義助她們的律師Fundile Matoto認為，相關案件最多只是對人身造成嚴重傷害，會盡力減輕她們面臨的指控。另一方面，他透露警方案發至今3個月還未拘捕該名姦殺案疑犯，而警方在案發當天，已經成功採集了DNA樣本。南非警方發言人承認，沒有拘捕該名涉嫌強姦及殺害女童的兇徒，「我們還在等DNA檢驗結果」。

（news24）