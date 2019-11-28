我的超豪男友真人版！窮家女戀大16年網友　婚前才知男友驚人身份

出身貧寒不代表一生潦倒，人生中隨時在意想不到下來個大逆轉！越南一名窮女子桑樂（Phu Yen Sang Le）外貌端好，曾參加當地環球小姐選舉，希望能一舉成名幫忙改善家中經濟，可惜於15強止步。後來她透過交友網站認識一名大她16年的男子，繼而相戀，直至交往2年後步入結婚禮堂前夕，才得知對方竟然是一名身家豐厚的大富豪。

桑樂透過交友網站認識安當，繼而相戀，交往2年後步入禮堂。（fb「Sang Le」圖片）

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桑樂出生於越南一個貧寒的家庭，於2015年參加越南環球小姐，希望能藉此成名，進入娛樂圈工作，不過最後未有如願，在15強止步，21歲的她頓時陷入低潮，但沒想到隨後人生卻出現意外逆轉。

兩人婚後育有一女，生活甜蜜。（fb「Sang Le」圖片）

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她其後在網絡結識到一名大她16年的男子安當（Anh Dang），兩人興趣相近加上男方積極追求，3個月後墮入愛河，交往兩年後決定攜手走入婚姻，但令人意想不到的是，女方結婚前夕才得知未婚夫原來是一間製糖公司的董事會主席，旗下還擁有多間娛樂場所，身價過億。

婚禮最終在胡志明市一間豪華五星級酒店內舉行，現場佈置由超過4萬朵荷蘭進口的鮮花堆砌而成，整場婚禮花費高達100億越南盾（約336萬港元），非常奢華。兩人婚後育有一女，生活十分甜蜜，丈夫在工作以外會抽空帶她出國旅行，桑樂也在丈夫的支持下轉往影視圈發展，並接拍第一部電影，準備計畫再生第2胎。

（綜合）