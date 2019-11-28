寶貝仔沒空刻印章　媽媽代勞挑可愛卡通款式　台男：媽，我25歲了

「他只是個孩子呀！」，長大成人終有機會刻印章，台灣一名男網民因沒空去刻印章，幸得媽媽代勞，私下幫他刻了一個。台男滿心歡喜，卻發現媽媽挑的款式，竟然是一個充滿童心的卡通造型印章，害他不敢拿回公司使用。網民看完印章大呼可愛，說會為家裏小孩刻一個，又有人笑稱這個款式的辨識度高，「一般木頭印章有這個潮嗎？」。

台男收到媽媽幫助刻的印章，大嘆不敢拿回公司用。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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台男在facebook群組「爆廢公社二館」發文，提到自己需要刻一個印章，但因太忙沒空處理，有天媽媽問起這事，原來她已私下幫忙刻了一個。不過，等媽媽拿實物出來時，台男看到傻眼，稱「媽，我已經25歲了」，又說尷尬到不敢在公司拿出來用。

從台男上載的圖片可見，印章是卡通造型，裏面還有兩條小毛蟲，浮在裏面樣子非常搞笑，不是常見木製柱體的印章款式。有網民認出這是南韓卡通《逗逗蟲》的公仔，小毛蟲是劇中兩名主角。這種卡通印章不少人小時候都有，可以挑自己喜歡的圖案，還可以省卻自己寫名的麻煩，但現在的款式就精緻得多。

網民分享卡通印章：

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一般成年人用的印章，多數是石或木製。(資料圖片）

網民笑稱「看文字很感動，看到圖片笑翻」、幾歲你都你媽的心肝小寶貝」，又說想幫兒子弄一個。有人就說其實媽媽是依自己的喜好挑，「這根本是媽媽自己喜歡的」，又指成年人用起來很有辨別度，「去銀行拿出來蓋，也算很威風啊」。而台男就想起媽媽快生日，找網民集思廣益，想想送什麼來「反制」媽媽。

（fb群組「爆廢公社二館」）