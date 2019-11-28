台男遭女友突擊檢查手機　竟發現不存在的老婆　真相與爸爸有關？

俗話說「好奇心殺死貓」，有時太好奇也不是件好事，很可能硬生生砍斷姻緣路啊！有位小姐姐某天心血來潮翻看男友的雲端備份，發現一張通訊錄圖片讓她突地虎驅一震──上面暱稱「老婆」的號碼竟然不是她的手機！明明說好要一起上身分證配偶欄的啊。

「沒錯，都已經私訂終身了（誤），叫別人老婆一定是誤會，頂多就是某任前女友忘記改吧？」這位網友不停說服自己「沒事」、「沒事」、「沒事」、「沒事」、「沒事」……但還是覺得壓不下手裡的80米大刀（咳），是覺得無論如何還是問個清楚比較好，而且還要呈現出輕鬆愉悅、不帶興師問罪的氣氛，一定要用「隨口問問」的語氣，還要記得加貼圖！

台男遭女友突擊檢查手機。（DCARD）

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對話有沒有很輕鬆隨便？然而問了之後，她反而更加忐忑不安，害怕出現最糟的結果。男友又遲遲不回應，害她腦海中的劇情都進展到「戒指可以退貨嘛？」、「他會不會把婚紗讓給那個女人拍？」、「怎麼辦最貴的包包還放在他家！」，男友才慢悠悠的告訴她殘酷真相……

原來這個是爸爸的老婆。（DCARD）

那是他某年用自己的帳號幫他爸備份通訊錄，幸好是烏龍……網友們也大鬆口氣，之前捏的那把冷汗總算可以甩掉了。而這位好女友的理性詢問也大獲好評。

女友理性應對男友「出軌」？即睇網民留言▼▼

不過大家都知道自己在男友手機裡的稱呼嗎？曾有女孩抱怨自己根本不存在男友手機裡，只有冰冷的10位數字，還被網友安慰「牢牢存在腦海裡不好嗎」。至於大家在男友手機裡到底叫什麼呢？只能說，「親親寶貝小公主」通通都是別人家的……

網民是如何稱呼女友？即睇網民留言▼▼

但也有網友認為她發現有疑惑就趕緊查明真相是對的，那位網友就曾被渣男欺騙從正宮淪為小三︰「但我真的發生過。跟他在一起第三年發現的，他說那是前任女友的暱稱，天真如我以為他真的忘記改，後來才知道他跟我在一起的時候劈腿另一個女的，然後跟她登記結婚，正宮瞬間變小三。」

這發展讓網友驚恐表示，她要控制不住腦中劇情繼續蔓延了……

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