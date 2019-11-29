7歲女孩寫信給聖誕老人　單純筆跡藏心酸願望：可給我一個家嗎？

聖誕節是令人歡樂的節日，小朋友可以盡情訴說自己單純的願望。英國利物浦一名7歲的女孩給聖誕老人寫了一封信，笨拙的筆跡背後卻記下了令人心酸的願望，她只希望有一個能與家人一起過節的家，和足夠的食物。

很多小朋友都會寫信給聖誕老人，盡情訴說自己單純的願望。示意圖，非事件中女孩。（GettyImages/資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近日，利物浦一間非牟利組織社區中心的聖誕老人信箱收到來信，一名7歲女童在信中寫道：「親愛的聖誕爸爸，你能幫忙嗎？我可以有個家來過聖誕節嗎？媽媽希望我們所有人能在一起。你可否給我們一些食物？還有我可以得到一個洋娃娃作為聖誕禮物嗎？十分感謝」。

一名7歲的女孩給聖誕老人寫了一封信，笨拙的筆跡背後記下了令人心酸的願望。（Twitter「GerardWoodhous1」圖片）

當地議員Gerard Woodhouse 有次到社區中心派發食物時，讀到這女孩的親筆信後感到心痛，認為孩子應處於無憂無慮的年紀，而非要為聖誕節而煩惱，遂將這封信分享至社交媒體上，希望能讓更多人知道社會上有許多需要幫助的兒童。

不少網民得悉事件後都大受感動，在網上籌集了6000英鎊（約60770港元）捐款給這位女孩。Woodhouse其後指女孩從沒想到自己的信件會得到這麼多人關注，對捐款感到欣慰，她們一家人將會住進酒店3晚度過愉快的聖誕節。

（BBC）

同場加映：最爛交換禮物選舉

+ 2