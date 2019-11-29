美國單身男為出pool自製交友App　全部男用戶都係佢自己

機會是要靠自己創造！美國北卡羅來納州的31歲單身男子史密斯（Aaron Smith），為求成功「出Pool」拍拖，選擇以自製交友應用程式（App）「推銷」自己。這個程式的獨特之處，便是所有男性用戶都是史密斯自己，無論左滑右滑，看到的都是他在不同地點、不同裝扮的照片。

31歲單身男子史密斯自製交友App，但無論你左滑右滑，看到的都是他。（網頁截圖）

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史密斯來自北卡羅來納州格林斯伯勒（Greensboro），他在軟件工程師友人的幫助下，編寫及製作名為「Singularity」的應用程式，為免除所有同性競爭者，程式內只有他一名男性用家。史密斯在各個用戶均以不同裝扮示人，包括吉他手、鄉村歌手、聖誕裝、綠色緊身衣等。

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史密斯接受傳媒訪問時解釋，其他交友App最大的問題是自己樣貌「不夠突出」，因此他忽發奇想推出該程式。他甚至為程式製作宣傳影片及上傳至YouTube，他在影片中表示，「網上交友很可怕，並且愈來愈荒謬……Singularity為你節省左揀右揀的時間，因為你只可以跟我配對」。

他又以一段英語諺語鼓勵各個單身同路人，稱「當生命給你又酸又苦的檸檬時，你可以把它做成又甜又好喝的檸檬汁」，意指人生常遇到不如意的事，但只要換個角度和下點工夫，便可以轉化為好事。他續說，當調整心態後，下一步便是「確保沒有其他人能製作或推銷他們的汽水；這樣一來，整場遊戲就只有檸檬汁（自己）」。

（紐約郵報、PEOPLE）