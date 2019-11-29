無良婦搞印度自由行　半夜闖帳篷要求陪酒　台女崩潰：女團員爆哭

印度是不少背包客必到地方，惟當地治安欠佳屢有風化案，女遊客前往都要份外小心，早前有台灣女生為安全起見，透過facebook參加由一名50多歲女子開辦的印度13日旅行團，惟過程苦不堪言，她忍不住發文控訴，指不斷被當水魚呃錢、被丟低在沙漠不顧、酒店環境極惡劣、甚至被請求去陪酒等，令一眾女團員非常崩潰，更有人當場爆喊。台女的慘痛經歷引起大批網民熱議，紛紛大喊「太可怕了」，亦有人認為能平安回來就好，「錢沒了再賺」。

台女早前參加一個由50多歲吳女開辦的印度13日旅行團，惟過程苦不堪言，包括被吳女及30多歲印度籍男友當水魚呃錢。（fb群組「爆料公社」圖片）

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該台女日前在facebook群組「爆料公社」發長文，炮轟50多歲的無良吳姓女搞手，她稱當日在fb群組「只揪團印度」，看到吳女自稱曾去過30多個印度城市，表示想找旅伴及強調全程無購物站，又標榜「不會英文也能在印度自助」，於是台女便以41,500元新台幣（約10,829港元），不含機票及簽證，參加由吳女籌備的13日印度旅行團。

「沒想到是惡夢開始！」樓主稱吳女對印度景點極不熟悉，幾乎每次接近傍晚才出發，到達時發現已閉門；抵步翌日眾人前往齋沙默爾時，吳女因遲遲未訂直航機票，眾人需浪費時間轉機，而轉機時間亦沒有計算好，令她們在機場內狂奔，最後整架飛機都在等她9位乘客，讓樓主及其他女團員開始察覺有問題。

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台女公開無良女搞手及其印籍男友的合照。（fb群組「爆料公社」圖片）

當一行人到達齋沙默爾時，吳女的30多歲印度籍男友接機，接下來的沙漠之旅，又發現一連串的無稽之事。下機後，她們獲安排去騎駱駝，吳女則自己跟男友去喝酒，直至騎完後，吳女竟未有現身接樓主一行人，她們在寒風中苦等一個多小時後，微醺的吳女才施施然接走她們，並私自押後晚餐時間，餓極的樓主等人只好吃杯麵果腹。

最令樓主不能接受的是，吳女和男友竟要求樓主等人陪當地的印度男性友人陪酒聊天，還解釋印度友人都是她的未來旅遊業夥伴，「要我們為了她着想去陪酒」，令樓主感到非常氣憤，怒斥「是帶我們去做公關嗎」，加上印度治安問題，質疑對方的要求太過份，雙方糾纏20多分鐘後，樓主等人堅拒及留在帳篷。台女坦言當晚不敢熟睡，「一打盹就馬上醒，很擔心會有人衝進我們帳篷」，整晚擔驚受怕。

除無理要求外，台女表示整個旅程不停被人當「水魚」，她舉例稱帳篷每晚收費本來只需2500盧比（約275港元），吳女卻收取每晚14000盧比（約1540港元），其後到廟宇買花則被騙取10倍價錢，相當誇張。

而住宿方面亦相當崩潰，台女形容是「超恐怖旅館」，房間內多處發霉、蟑螂到處爬、地板滲水、沒有熱水洗澡、床舖有污漬及有別人味道等，她們不敢蓋棉被，只好蓋自己的外套睡覺，整個過程團員痛苦不堪，全團人患上感冒，更有人忍不爆喊，認真「貼錢買難受」。

台女忍不住發長文控訴無良女搞手

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其他吳女的惡劣行徑包括自己留在酒店休息，丟下團員不顧、要求酒店升級房間卻獨霸一間、跟男友連續多晚喝酒不理團員等。

台女認為41,500元新台幣團費在印度來說算很貴，惟大部分團費都落在吳女袋中，跟對方對質時，吳女竟揚言團費不是代表旅館要住好，「而是包含她的服務費和她搭商務倉來回機票」，令台女相當無言，今次公開事件希望提醒網民不要上當，目前吳女的聯絡帳號已全部刪除。

（fb群組「爆料公社」）