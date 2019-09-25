每年帶來逾千億收益　赴美中國學生急跌　校方印度及非洲「開源」

在中美貿易關係繃緊的情況下，美國多間大學在今個新學年的中國留學生數目有所下降，部分更較去年急跌36%，重創學校財政；個別大學已轉移招生目標，希望吸納更多來自印度、非洲等地的學生。

佛蒙特大學（University of Vermont）今個學年中國留學生人數，下跌23%；內布拉斯加大學林肯分校（University of Nebraska-Lincoln）跌20%；位於麻省的本特利大學（Bentley University）今年新入學的中國研究生由去年的110人，大減至今年的70人，跌幅達36%。

本特利大學校長戴維斯布萊克（Alison Davis-Blake）說，校方正檢視部分受影響最嚴重的研究生課程，最後或要「殺科」節流，「我不會說這是災難性的影響，我們一直有留意這個問題，且很努力擴大國際和本地生來源」。

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電子工程學生改負笈英國

美聯社報道，中國的留美學生有36.3萬人，佔所有國際學生總數的三分之一，每年為美國帶來約130億美元（約1019億港元）的經濟貢獻，不過近年人數逐漸減少。不少中國學生及家長和其他國家人民一樣，都很擔心美國的槍械暴力和特朗普政府的移民政策，美國國際教育工作者協會今年5月發表的報告亦指出，海外學生和家長考慮到美國留學時，最關心簽證手續和社會政治環境問題。

另外，特朗普試過指控中國留學生是「間諜」，竊取美國知識產權，不少中國留學生因而感到受壓，當中以報讀機械人、航天等高科技學科尤甚，審核特別嚴格。今年6月，中國政府曾警告學生和遊客，申請美國簽證可能會有特別困難。

北京交通大學電子工程學生熊雄（Xiong Xiong，音譯）表示，本來想到美國讀研究院，但自己主修科目「有一點敏感」，擔心影響簽證，故最終決定改到英國留學。