貨車跌冬甩全數冇得食　美國警出Po「哀悼」　網民勁讚好幽默

美國警察熱愛冬甩雖只屬刻板印象，但當地警方常以此開玩笑。佐治亞州布魯克海文（Brookhaven）警署最近在facebook發文，指一輛大型連鎖店Krispy Kreme的貨車意外把大量冬甩跌落路邊，即使警方接報後火速趕抵現場，亦無法打破「五秒鐘定律」；警員更在現場拍照「哀悼」冬甩，幽默惡搞的帖文最後引來近萬人分享。

佐治亞州布魯克海文（Brookhaven）警署最近發文「哀悼」從貨車跌到路邊的冬甩。（Brookhaven, GA Police Department fb圖片）

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由於警察經常要深宵工作，而早年多數只有冬甩店會24小時營業，因此成為他們宵夜首選，自此美國社會也出現「警察愛冬甩」的既定印象。布魯克海文警方fb周二（26日）發帖，稱當天接獲一宗「每個警員都最害怕」的報案，數十個Krispy Kreme冬甩從貨車內跌落路邊，警方派人到場後發現這場「大屠殺」。

帖文又指，「冬甩沿着路邊散落到排水槽，天呀！是排水槽！我們的回應時間很理想，但仍不敵五秒鐘定律，我們深感遺憾地宣布，冬甩全部失救」。他們續稱，「正如大家所料，這是一個非常困難的時期，失去這些美味的冬甩令同事深受情緒影響」，更開玩笑表示希望市民可為這些警員祈禱，一同哀悼「這個可怕的時刻」。不過，為防有人誤會，文中最後也hashtag表明「半開玩笑」、「我們知道這是刻板印象」、「不感羞恥」、「大家都愛冬甩」等字句。

其實美國各地警署不時都以這類報案惡搞發文，例如今年1月，肯塔基州萊星頓（Lexington）有Krispy Kreme貨車失火；事件中無人受傷，但警方事後在Twitter上傳照片，看到傷心欲絕的警員在貨車旁「痛哭」，同樣吸引約13.4萬人讚好帖文。

（新聞週刊）