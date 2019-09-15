警車有啲乜？外國警玩「扮模型」大曬冷　德警點解有Teddy Bear？

警察執勤隨時要用上不同工具，警車上有何裝備隨時候命呢？近日德國警方上載一張圖片，將警車內有的東西平鋪在地面上，然後警員亦臥在地上，似是把警車內的內所東西來個「盤點大清貨」，然後再從高空拍攝，相片乍看十足似玩具模型，令網民大呼神奇，但不少人卻「錯重點」，好奇為何車上有玩具熊公仔？有關相片惹來其他國家的警察「挑機」，新西蘭及烏克蘭等警方亦上載了類似相片。

多地警察以「玩具模型」的方式拍照，展示警車上有的裝備。圖為德國警方。（網上圖片）

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從圖片可見，德國警車內有的東西除了兩名警員之外，還有一大堆裝備，包括雪糕筒、盾牌、大鉗、警棍、反光衣等等，亦有一些簡單清潔用品。照片引起其他地方的警察效法，包括新西蘭及烏克蘭等警方紛紛拍出類似照片「曬冷」，而他們在警車上的裝備基本上大同小異。

不過有眼利的網民發現，德國警車獨一無二地有兩隻泰迪熊玩具，翻查網上資料，熊仔玩具的確是德國警察裝備的其中一部分，而且是「緊急情況反應裝備」的一部分，於發生緊急情況時可以用來安撫小朋友的不安情緒。

（綜合）