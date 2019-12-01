索爆泰女半露酥胸挑戰「鑊鏟拋蛋」　影片爆紅全民錯晒重點

身材火辣的人似乎做甚麼都顯得尤其性感，泰國近日瘋傳一段影片，一名身穿吊帶低胸長裙的女士在日式鐵板燒廚師的指導下，挑戰用鑊鏟拋蛋，但不少網民看影片時都醉翁之意不在「蛋」，被美女的火辣身材和性感打扮分散注意，直呼「無法專心！」

Namwan日前在社交網站上傳影片，火辣身材在網上再掀熱議。（「namwan_raknapak」IG影片截圖）

性感泰女挑戰鑊鏟拋蛋逐格睇

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影片中的女主角其實是28歲泰國女藝人Namwan Raknapak，她日前在Instagram上傳影片，看到她與一名女孩正在向鐵板燒廚師學習拋蛋技巧，當廚師示範了一次後，Namwan按照其步驟把雞蛋拋起，可惜接蛋時還是不慎弄破雞蛋，最後尷尬大笑。

不過，Namwan在影片中一身深V低胸緞面長裙，搶走整條影片的焦點，網民紛紛留言「真的無法專心」、「根本沒有看廚師」、「相信一半以上的人對這特技不感興趣，反而是…」影片最後在短短4天，吸引了超過28萬觀看人次，以及逾3萬個讚好。

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大批網民在影片曝光後迅速被Namwan「圈粉」，但其實她早於2015年參加真人騷《The Face Thailand 2》而為人所知。本身是模特兒兼演員的Namwan擁有高挑火辣身材、精緻臉蛋，目前在Instagram已有逾88萬人跟蹤。

（綜合）