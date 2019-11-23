性感台女炒車被偷拍　火辣身材惹網民哄動　真身原來是網紅

隨着網上資訊日益流通，要在網上找人愈來愈易。有台灣網民最近目擊一宗小型交通意外，並拍照上傳到facebook，但當中騎電單車跌倒的台女，一身略顯單薄的低胸裝束，令火辣身材盡露，引起網民關注。事後女事主在網上發文感謝當天扶她起身的男子，原來是有逾3萬人追蹤的網紅，不少人即到帖文留言開玩笑，自稱是該名好心路人。

女事主跌倒在地，有男路人上前扶她站起來，這一幕則被旁人拍下。（fb「加藤軍路邊隨手拍」圖片）

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日前一名網民在fb群組「加藤軍路邊隨手拍」上傳照片，並表示：「車禍了…該先扶車還是扶人呢？」照片中倒地女子的樣貌被遮蓋，她身穿白色的低胸上衣，單薄的外套在肩膀滑落，以致酥胸半露；而下半身的迷你短褲，露出白皙長腿，非常性感。

網民隨即發現女事主原來是台灣網紅「阮蓎Nana」。（fb「阮蓎_Nana」圖片）

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大批網民看完照片紛紛留言，「撞到這就跟中獎一樣吧」、「轉角遇到愛」、「當然是我扶人你去扶車啊」、「自備雙安全氣囊」，又發起網上「人肉搜尋」。經過一番熱烈討論，女事主於同日現身，在fb指「在買午餐摔個狗吃屎，謝謝好心路人的幫忙」，希望能與他聯絡以表感謝；網民隨即發現女事主原來是台灣網紅「阮蓎Nana」，並吸引大批人到其專頁「朝聖」。

有網民在帖文開玩笑自稱是當天出手相救的男路人，「只是舉手之勞，如果要請吃宵夜，我應該可以答應」，也有人直接被圈粉，「超美，現在開始認識妳」、「告訴我哪裏摔（車）的，我去當路人」。對於有人質疑她炒作，她就直接拍下腿部的傷勢，表示左膝蓋有幾處擦傷和瘀青，未有大礙，並希望網民別以這件事當作話題做「酸民」，形容自己很玻璃心，又指沒有想到會受這麼多人關注。