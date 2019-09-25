泰網紅激似DJ Soda　索爆金色短髮加性感背心　仲做過Model影寫真

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泰國除了是港人的旅遊熱點外，其實泰妹也相當吸睛！泰國網紅FahFah（Fah Chatchaya Suthisuwan）專門推介各種旅遊熱點，因外形亮眼近日大受歡迎，除短片有質素外，其金色短髮、迫爆上圍及性感衣着，被網民指激似韓國藝人DJ Soda，成為她另一賣點。

FahFah被指與韓國明星DJ Soda十分相似，左為FahFah，右為DJ Soda。（IG「fahhahaaaa」圖片／資料圖片）

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FahFah來自泰國烏汶府，於曼谷長大讀書。29歲的她原來在大約10年前已經是一位模特兒，從拍攝寫真開始，之後亦有做展覽模特兒及為雜誌拍照等等。她其後開始經營Instagram及YouTube頻道，介紹一些泰國小店及幫他們宣傳，亦會分享自己的生活點滴，例如到理髮店、健身、甚至是自己的初吻等。另外，FahFah亦是一名旅行愛好者，去過不少地方旅行，例如台灣、日本及香港。

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毫不吝惜騷身材的FahFah，經常在IG更新自己生活近況，當中有大量極之養眼的性感照片，其金色短髮造型及亮眼外表，被網民封為泰版DJ Soda。她不時會穿上性感低胸或是吊帶，露出深長事業線之餘，更擁白滑肌膚。另外，她偶爾亦穿上露腰的衣服，露出一條小蠻腰，可見對自己的身材的確很有自信！

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FahFah十分之喜歡旅行，IG可見她有兩次到過香港的照片。（IG「fahhahaaaa」圖片）

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現時她的IG已經有超過35萬名粉絲，個人facebook帳戶有接近30萬人追蹤，而訂閱YouTube頻道的人亦超過10萬，可見深受網民歡迎。

FahFah穿上泳裝，配上陽光與海灘，更加吸引！（IG「fahhahaaaa」圖片）

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