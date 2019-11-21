運動會女生着裙唔跑得　男同學用長褲同佢互換勁貼心　結局神逆轉

中學時期，師長常常會提到同學間要互相幫助，而有些人不只平常為自己朋友兩肋插刀，連危急時刻衣服都可以換著穿？近日網路瘋傳一組照片，圖片中因為一位女同學原本打算穿著裙子跑步，無奈裁判表示不能穿裙子，於是一位「男同學」居然發揮愛心，將自己的體育褲與女同學交換，讓她最後能順利比賽，超暖舉動讓網友狂起鬨……

網上爆紅的一組「暖男救美」照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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「是真愛，給我在一起！」即睇網民搞笑留言（點圖放大閱讀）▼▼▼

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如此純純的愛，看得大家都心癢癢了！本編明白各位滿懷「有情人終成眷屬」的心，不過結局恐怕要讓大家失望了，這其實是來自微博上的消息，一開始大家也認為換裙子的是一位小男生，不過後來當天在現場的網友表示，其實跟女同學換裝的是一位女生裁判（人家只是頭髮剪得比較短XD），所以並沒有大家想像中的粉紅泡泡。

真相讓網友大感意外。（微博截圖）

只能說裁判人也真的很好啦！是說這間學校運動會沒有規定要穿褲子比賽嗎？本編倒是很想看穿裙子跑步的畫面……

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