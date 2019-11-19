泰國70歲咖啡總裁娶20歲嬌妻　婚禮情深告白：早就約定了婚期

真愛絕對可以超越年齡界限！泰國知名即溶咖啡品牌「Khao Shong」董事長、現年70歲的察納日前娶得美人歸，豪擲2000萬泰銖（約518萬港元）與20歲的妻子承諾廝守終身。察納於婚禮上情深告白，望着妻子說：「我們早就約定了婚期，無論我到世界哪個角落，到了那一天，我一定會回來迎接我的妻子。」

泰國知名即溶咖啡品牌「Khao Shong」董事長、現年70歲的察納日前與20歲妻子舉行婚禮，爺孫戀引起不少討論。（fb「Chettha Songthaveepol」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

泰國傳媒報道，有參與婚禮的賓客早前於facebook分享相片，可見70歲的察納日前終於成家立室，與現年僅20歲的妻子譜爺孫戀，於當地一酒店舉行盛大婚禮。相中可見，相差50歲的新人站於台中央深情互望，接受一眾親友祝福，又牽手一同切7層高的結婚蛋糕，狀甚甜蜜。

察納於婚禮中向妻子情深告白，表示兩人的婚期早已約定，自己必會兌現承諾。（fb「Chettha Songthaveepol」圖片）

察納是泰國知名即溶咖啡品牌「Khao Shong」的董事長，多年來一直單身，至早前戀情曝光後，雖然不被看好，但兩人仍能克服年齡差距走進婚姻。婚禮上他情深對妻子說：「我們早就約定了婚期，無論我到世界哪個角落，到了那一天，我一定會回來迎接我的妻子。」婚禮的消息引起不少網民討論，不過新娘的身份及姓名仍然是個謎。

察納的好友表示，新郎單身十多年，只為等待這位20歲的新娘，又感慨：「10年前答應了新郎，不管我在地球上何處，都會趕回來參加婚禮。」他又透露，察納為了愛妻，不惜大花金錢舉行豪華婚禮，單是禮金已達2000萬泰銖（約518萬港元）。

（綜合）