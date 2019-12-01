荷蘭航空班機飛足11小時　兩度橫越大西洋卻返回原地　原因竟是…

坐飛機到外地旅行當然是令人興奮的事，但如果步出機艙才發現仍然在出發地一定十分失望。日前荷蘭皇家航空一班由荷蘭阿姆斯特丹飛往墨西哥墨西哥城的航班，於飛行途中因為目的地的火山活動而需要折返，經過11小時航程之後，全機乘客兩度橫越大西洋，卻「原地踏步」由阿姆斯特丹飛回阿姆斯特丹。

11月28日的航班KL685本來已經抵達北美州上空，但最後因為目的地附近的火山活動而原機折返。（網站「Flight Radar 24」截圖）

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荷航11月28日的KL685航班於下午2時35分在阿姆斯特丹史基浦機場起飛，航程需要約11小時，不過當該輛747客機越過大西洋並抵達北美州上空之後，機師卻決定180度掉頭，回去大西洋另一端的出發地阿姆斯特丹。

航班決定折返有多個原因，荷航提到飛機貨艙載有馬匹。（資料圖片）

荷航在Twitter上就事件發出官方聲明，指涉事航班因為墨西哥城附近的波波卡特佩特火山（Popocatepetl Volcano）活動而令飛行條件變得不理想，對航班折返所造成的不便感到抱歉。另外根據外媒報道，機長決定原機折返而非轉飛其他附近的機場考慮到很多原因，而飛機的貨艙有運載馬匹可能是其中之一。

KL685最後於翌日（29日）凌晨2時30分降落，荷航當時已經為所有受影響旅客重新預訂機位，並提供需要的幫助。荷航來往阿姆斯特丹與墨西哥城的航班於翌日已經回復正常。

專門分享航空新聞的網站「One Mile at a Time」就分析，航班未有於加拿大或美國降落有多個潛在原因，例如部分乘客如果沒有加拿大或美國簽證，會被迫留宿於飛機上，空中服務員亦可能因為飛機已經着陸而需要休息，不能繼續航程。另外航空公司要在外站為一整班747飛機的乘客重新預訂機位難度亦十分之高，還要考慮到貨艙內有馬匹，因此相信荷航選擇了比較安全的做法。

波波卡特佩特火山是墨西哥的第二高峰，距離墨西哥城70公里，全年都相當活躍，最近一次爆發是於上月初，大量火山灰及火山氣體因爆發混進空氣中。

（綜合）