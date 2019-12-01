台高中生為500台幣挑戰麻辣麵　食到肚痛暈倒　醫生嘆：值得嗎？

不少人都以食得辣為傲，但也要謹記量力而為。台灣一名兒科急診室醫生昨日在faceboook發文，稱近日為一名進食麻辣麵而暈倒的高中生診治，該男生腹部劇痛得在病床打滾，甚至無法排尿。原來男生是為了500元台幣（約128港元）獎金及免費麵食而參加吃麻辣麵比賽，結果暈倒送院。醫生不禁反問：「為了500元拿自己的健康去拼，值得嗎？」

高中生吃麻辣麵後腹痛送院，電腦斷層掃描結果顯示，其胃部內容物過多以致被極度撐大，膀胱也因無法排尿而脹大。（Dr. E 小兒急診室日誌 fb圖片）

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該台灣醫生在其facebook專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，表示近日病房來了一名17歲高中生，他與朋友參加某食店的無敵麻辣麵比賽，贏家可獲獎金500元台幣，朋友之中只有他堅持到最後吃完整碗麵，接着又喝了兩瓶牛奶解辣，惟突然上腹部劇痛暈倒，需送院救治。

文中續指，高中生沒有腹膜炎病徵，也沒有嚴重併發症，但注射胃部制酸劑和止痛藥後均無法紓緩痛楚，「（高中生）不斷抱怨上腹部疼痛，痛到在病床上打滾，最後只能用頭抵着床欄哀嚎」。除了腹痛，高中生表示膀胱脹痛，無法順利排尿，只能用力擠出一點點尿液。

早前韓國辣雞麵吸引不少人挑戰，甚至平日不愛吃辣的YouTubers也紛紛以此主題拍片。（facebook@samyangfoods）

院方其後為高中生進行電腦斷層掃描（CT），結果發現他胃部內容物過多以致被極度撐大，膀胱也因無法排尿而脹大。醫生認為腹痛除了因辛辣食物造成胃酸分泌過多外，胃部被撐大也是主因，高中生後來服用促進胃部排空的藥物和進行灌腸，病情漸趨平穩。醫生亦提醒，辛辣食物或短暫影響膀胱功能，造成排尿困難，而酒精、咖啡因、柑橘類水果、番茄類等也有相同影響。

該醫生最後在男生出院前問：「為了贏得500元在急診室躺一整天還犧牲假期，值得嗎？」未料獲回覆：「不只500元，那碗麵也免費喔。」醫生隨即坦言，若他逞強下去可導致胃穿孔，不逞強退賽才是聰明之舉，高中生當刻才明白問題的嚴重性。醫生又呼籲，參加極限味道食物和大胃王挑戰的人應量力而為，慨嘆：「這些活動都不是人類正常的飲食行為，為了獎金或冠軍虛榮心傷害健康，值得嗎？」

（fb專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」）

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