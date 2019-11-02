台灣路邊驚現「九宮格麻辣鍋」　網民爆笑：那就蹲下去開始吃吧！

（Fb@爆廢公社）

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隨著天氣逐漸轉涼，許多人喜歡吃麻辣鍋暖暖身，不過有台灣網友在爆廢公社分享一張人孔蓋（沙井蓋）的照片，猛然一看還以為是麻辣鍋湯底，讓原PO忍不住直呼「我一定是餓瘋了，超想吃麻辣鍋的，有人也跟我一樣看錯嗎？」吸引萬名網友按讚。

猛然一看還以為是麻辣鍋湯底（Facebook@爆廢公社）

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這不是嗎？

不少網友笑說，乍看之下真的以為是麻辣鍋欸.....好餓🤤

▼▼▼即睇網民留言▼▼▼

九宮格鍋底

還有網友開玩笑表示，這湯底一定很厲害！！可以直接開動囉！

▼▼▼即睇網民留言▼▼▼

食材快丟下去

除了鍋底，怎麼可以少了其他火鍋料和肉片呢～～通通丟進去

▼▼▼即睇網民留言▼▼▼

想必大家都餓瘋了.....如果有人幸運在路上看到人行道口味的麻辣鍋，千萬要小心別踩到啊～很燙的

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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