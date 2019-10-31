窮女大生照顧患病弟　每日用2蚊食辣椒撈飯　餓到僅剩47磅

内地24歲女大學生吳花燕家境清貧，雙親早逝，剩下她與患有間歇性精神病的弟弟相依為命，單靠300元（人民幣‧下同）補助金過活。為了節省生活費，她每天限制自己只能用兩元，基本上每餐只是白飯混辣椒，結果導致嚴重營養不良，身高僅1.35米、體重47磅，四肢消瘦得只剩皮包骨，驟眼看猶如一個尚未發育的小孩。

24歲的吳花燕是貴州盛華職業學院經濟學專業三年級生，吳花燕身世坎坷，其母在她四歲那年猝死；其父14年後又因肝硬化離世，吳花燕頓時變成孤兒，並自2014年開始肩負照顧弟弟的責任。

兩姐弟每月只靠300元低收入津貼過活，吳花燕為了節省生活費，從不吃早餐；午餐及晚餐則以饅頭充飢，或者以自製的辣椒醬拌白飯，每天還限制自己只花兩元，結果導致營養不良，頭髮和眉毛逐漸脫落，免疫力變得愈來愈差，雙腳經常腫脹，還滿膿包，可惜她無力負擔高昂的醫療費，只能在街邊買成藥塗塗傷口。

然而，禍不單行，吳花燕的弟弟隨後證實患有間歇性精神病。「弟弟胡言亂語，眼神呆滯，到處亂跑，連我都不認得了，我非常絕望，可是我不能放棄。」吳花燕當地報紙訪問時說道。

連走路都無氣力的吳花燕，卻因此要四出為弟弟籌集5,000住院費，「我已經失去了父母，弟弟是我唯一的親人，我不能失去他。」幸弟弟經過一年治療後，病情暫時得到控制。

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雖然吳花燕家境清貧，但志向遠大，她成功申請助學貸款進入大學。吳花燕為了幫補家計，讀大學的時候做兩份兼職，一份是在校內清潔飲水機，另一份則是助教，每月為家庭多賺600元。

吳花燕本以為生活自此得以改善，詎料身體每況愈下，除了面色蒼白，連走長約40米路也變得非常困難。最終，吳花燕在友人勸籲下前往醫院求醫，怎料確診三個心臟瓣膜都有問題，當時吳花燕的體重跌至47磅，相當於小孩子的體重，可是醫療費高達20萬，吳花燕為了麻煩一度拒絕醫治。

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不過，親友又怎麼忍心吳花燕繼續消瘦下去，於是鼓勵她透過眾籌平台籌集醫療費，吳花燕的故事在網上瘋傳後，引起許多人慷慨解囊相助，更有人捐出半個月薪金，讓她相當感動。最難得是姐弟患得見真情，其弟承諾將投身社會工作，為姐姐賺考試費和醫療費。