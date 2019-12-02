機上如廁慘被吸實　440磅鋼琴家求救：我不想死在廁所

俄羅斯29歲著名鋼琴家扎特拉夫金（Luka Zatravkin）最近乘搭客機從喀山（Kazan）飛往莫斯科，途中如廁時聽到拍門聲，情急下未及起身便沖廁，結果臀部被吸住無法動彈，只好大聲求救；在機組人員及熱心乘客的協助下，最終他成功脫險，但對於有乘客偷拍其窘態並將影片上載至網絡，扎特拉夫金表示非常憤怒，揚言要提出控告。

扎特拉夫金體重逾200公斤（約440磅），當日他出席喀山孤兒院的慈善表演後，乘搭一部波音737-800型客機返回莫斯科，途中他上廁所，豈料竟被困。

扎特拉夫金憶述，事發時飛機有點顛簸像是遇到了亂氣流，及後有人開始敲廁所門，他因此有點緊張，一時情急下，人還坐在馬桶上卻按下了沖廁的按鈕，「結果我就被吸住了！」扎特拉夫金無法自行脫身，於是高聲呼救，「我不想死在廁所」；機組人員聞聲趕到破門救人，惟因為扎特拉夫金實在太重，要找來其他乘客幫忙才成功將他拉離坐廁。

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不滿窘態被拍下放上網

扎特拉夫金原以為事件就此告一段落時，但沒料到有人竟用手機偷偷把他的窘態拍下並放上網，令他遭到一眾網民嘲笑；扎特拉夫金坦言非常憤怒，「我一定要找出拍片的人依法控告，使其為自己的行為負責」；一名與扎特拉夫金同機的乘客稱：「事發時機上根本沒有人覺得好笑，反而相當同情他（扎特拉夫金），可以想像他當時的身心有多難受！」

有航空專家指出，坐飛機期間上廁所必須注意要先起身再沖廁，因為機上的坐廁是利用真空來清除排泄物，吸入的速度高達每小時130英里，吸力比起吸塵機大10倍，可謂相當危險。

扎特拉夫金5歲開始隨母親學習彈鋼琴，曾奪得多個國際獎項，但在2015年因涉嫌駕車撞斃一名過馬路的老婦而一度被捕，其後獲釋，然而事後他的體重開始激增，一年半內已失去原先的俊朗外表，判若兩人。