「巨貓」獅虎重達319公斤　個性溫馴　網民卻心痛：無法野外生存

美國南卡羅來納州一個動物園，有一隻非常稀有巨大的白獅虎（Liger），重達319公斤，比一般獅子、老虎大得多，足以跟重達400公斤的史前劍齒虎作比較。白獅虎雖有龐大的身軀，個性卻非常溫馴，但因雜交所生難以在野外生存。

這隻獅虎「阿波羅」，體重達319公斤，比一般成年的獅子大上兩倍。（kodyantle ig圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這隻獅虎生活在美國「美特爾海灘野生動物園」（Myrtle Beach Safari），名為「阿波羅」，體重達319公斤，比一般成年的獅子大上兩倍。阿波羅和牠的3個兄弟在2013年12月出生，是由白雄獅和白雌虎雜交所生，是世上第一胎白獅虎。出生時，阿波羅是其中體型最小的一隻，當時牠跟普通家貓沒分別，樣子相當可愛。

獅虎是由雄獅和雌虎雜交所生，首次出現於19世紀印度，因體內缺乏控制體型的遺傳因子，所以身形特別巨大，難以在野外生存，純粹是人類豢養創造出的生物，世上只有約不到1000隻獅虎。

+ 2

根據《健力氏世界紀錄》，目前最大的貓科動物，是一隻名為「海克力士」（Hercules）的成年雄性獅虎，體重達408公斤，兩腿站起來高度可達300公分，一天至少要吃掉9公斤的肉類，而且牠就是阿波羅的叔叔，與阿波羅同樣生活在美特爾海灘野生動物園。

安陀日前在網上分享，帶阿波羅到海灘散步的影片。（kodyantle ig圖片）

動物保護主義者安陀（Kody Antle）和侯斯頓（Mike Holston）日前在網上分享，帶阿波羅到海灘散步的影片，指「這隻雄偉的野獸，可以在幾步之內就達到每小時64公里」，影片引來網民關注，不少人大讚「好可愛的一隻大貓」、「真的非常美麗」、「就像是真實版的獅子王」。

不過，亦有不少網民大罵，認為安陀和侯斯頓利用阿波羅賺知名度，並心疼指出，阿波羅明顯因體型過大而呼吸困難，才在短短的散步行程喘成這樣，「無法正常呼吸，如果獨自在野外，牠就無法生存」、「這樣交配繁殖的動物會產生難以想像的問題」、「人類製造的物種只是為了娛樂」、「看看牠畸形的胸部還有肚子上過度增長的皮膚」。