泰國河馬BB名字網上公投　「豬腳」及「滷肉」二選一笑爆網民

位於泰國的綠山野生動物園（Khao Kheaw Zoo）於今年10月底新添第六隻雄性侏儒河馬BB，但至今仍未改名。園方近日提出2個名字選項，並在facebook專頁設公眾投票，網民踴躍投票，笑言兩個名字非常可愛又爆笑。原來園方參考了泰國最受歡迎的美食，繼而想出「豬腳」及「滷肉」，網民直言這是一場品味大考驗。

位於泰國的綠山野生動物園（Khao Kheaw Zoo）於今年10月底新添第六隻雄性侏儒河馬BB，但至今仍未改名。（Khao Kheaw Zoo fb圖片）

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園方參考泰國最受歡迎的美食而得出「豬腳」及「滷肉」2個名字，由上周三開始投票至今，「滷肉」暫時領先。（Khao Kheaw Zoo fb截圖）

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住在動物園內的明星河馬媽媽Jona今年20歲，牠於10月底成功誕下一頭雄性河馬BB，亦是園內第6隻雄性侏儒河馬。牠們經常在池內成雙成對吃菜及洗澡，成為不少遊客到園內打卡的熱點。河馬BB出生至今非常健康，但仍未改名，園方於是提出2個與泰式美食有關的選項，並在facebook專頁開設投票活動，讓網民一同選出心水名字。

據了解，園方參考泰國最受歡迎的美食而得出「豬腳」及「滷肉」2個名字，由上周三開始投票至今，「滷肉」暫時領先獲5394票，「滷肉」則有2254票。活動將於12月20日結束，園方更會抽出其中10位曾參與投票的幸運兒，他們可獲全年免費入場證及3000泰幣（約777港元）。

今次投票引來不少網民討論及參與，他們大讚河馬BB超可愛，又指如果配上新名字更是萌爆，「很期待結果」、「希望寶寶健康長大」、「很難選，2個名字也適合」。

（facebook）