小狗被遺棄路邊一直哭哭　給牠熊公仔當媽媽　安心依偎懷裏入睡

「對，這就是媽媽的味道。」台灣一個流浪動物之家在facebook發文分享，指近日在新竹路邊草叢發現一隻約3個月大的幼犬，當時牠因找不到媽媽，發出令人心痛的哭聲，園方送她一隻熊公仔當玩具，沒料狗狗竟將它當作媽媽般，依偎在其懷裏安穩地睡着。

園方送小狗一隻熊公仔當玩具，沒料狗狗竟將它當作媽媽般，依偎在其懷裏安穩地睡着。（fb「金汪汪流浪動物家園」圖片）

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「沒有媽媽在身旁的狗寶寶，總需要堅強面對一些悲傷的記憶。」，台灣「金汪汪流浪動物家園」facebook專頁發文指，一般「有家有媽」的狗狗看見布公仔玩具，通常不到1小時就會把它分屍，但這隻在新竹路邊草叢發現的小狗，似乎因找不到媽媽一直哭哭啼啼。當職員給牠一隻熊公仔當玩具時，小狗竟露出撒嬌害羞的樣子，並拼命壓着熊仔的耳朵，又賣力討好，尾巴搖不停。專頁小編認為那種感覺好比進入記憶深處，「對，這就是媽媽的味道」。

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然後過了一段時間，小狗更安心地將頭依偎在熊公仔上，並帶着微笑安穩地睡覺，似乎已把對方當成媽媽一樣，場面非常溫馨。網民看完後都被照片感動，大讚小狗很可愛，「好漂亮的一雙眼睛，看了很不捨」、「小寶貝的眼神好純真」，又祝願牠「快點找到愛你一輩子的主人」。