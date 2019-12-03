半夜遭「大戰」嘈醒　黑畫面直播激烈叫聲　鄰居突怒吼：恭喜發財

想要一覺好眠原來真的不容易，有台灣網民近日大呻鄰居半夜發生激烈床戰，因為隔音不足，鄰居的叫聲令樓主乍醒，完全無法再入睡。他更於facebook以黑畫面直播16分鐘激戰，不少網民亦表示聽到一把女聲不斷在叫，「真的懂叫」、「感覺好high」。

有台灣網民近日大呻鄰居半夜發生激烈床戰，因為隔音不足，鄰居的叫聲令樓主乍醒，完全無法再入睡。（示意圖，資料圖片）

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該網民於fb群組「爆廢公社二館」表示周六（2日）凌晨本來正睡得香甜，但鄰居突然興起開始「床戰」，不過因為房間隔音不好，浮誇的叫喊聲伴隨着外邊下雨的滴答聲，確實擾民。樓主為了讓網民一同感受即時聲音，便開着直播以黑畫面錄下鄰居的激情大戰。

片段長達16分鐘，一開始就聽到女鄰居的叫聲，甚至有拍打的聲響，聽起來相當熱鬧，甚至連其他鄰居也被吵醒。當直播去到11分鐘時，片段更聽到另一鄰居怒叫：「恭喜發財！」結果該對大戰中的鄰居即時嚇到不敢亂動，氣氛變得寂靜下來。

樓主為了讓網民一同感受即時聲音，他開着直播以黑畫面錄下鄰居的激情大戰。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

樓主坦言，鄰居已不是第一次如此忘我的發出叫聲，「很久沒聽到隔壁鄰居的%%聲了，久違的擾鄰聲害我都想念了」。他又表示會持續追蹤最新情況，「明天要是還有叫，再開一次（直播）」。

不少網民亦有認真聽畢整段直播，最高峰更有700人同時收聽，他們亦表示嘩然，「第一次聽到真人實況哈哈哈哈」、「好像聽到唉呦喂」、「半夜不睡，700多個人在聽」、「喇叭開下去，片子放下去！不能輸啊！」

（fb群組「爆廢公社二館」）