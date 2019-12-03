【Where’s my son】瞓到半夜阿媽行開下　返房即崩潰想鬧老公

不少媽媽都不放心把孩子交給老公看管，因為呢班豬隊友實在太令人信唔過！有台灣媽媽嬲爆分享，指半夜睡不了出房一下，沒料一回去，驚見僅一歲多的兒子，竟然在丈夫身邊滾下床，翻滾多圈安然睡在地上，幸早放厚墊否則後果難料，最令她生氣是，丈夫仍如死豬一樣熟睡，絲毫不知發生何事！

台媽崩潰，只因台爸太離譜。（fb《爆廢公社》）

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憤怒台媽分享照片，可見其房間的雙人床連接另一張單人床，十分寬敞，雙人床尾也放了厚墊，慎防意外發生，相中其丈夫安然睡了，單人床上有台媽的另一名孩子，至於才剛一歲多的小兒子，仔細一看竟然是在厚墊的旁邊安然趴睡。

台媽指自己因半夜睡不着才出房行開一下，沒料返回房間竟見這可怖情況，忍不住諷刺丈夫「身為一個專業的豬隊友，週歲多的小孩睡到滾下床而不自知是很合理的…」，她又搞笑讚小兒子，「小孩沒醒也是很厲害」。

阿爸湊仔女，真係可以好出事！

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不少媽媽都深明樓主的感受，直指老公真的信不過，有人狂笑「正常正常，豬隊友會醒來才覺得奇怪」，有人形容「通常豬隊友好像自帶一個隔音罩」，諷刺他們對孩子的事很多時候都無知無覺，又稱這也是很多媽媽難以熟睡，半夜總要起來看看孩子的原因。