住酒店慣性敲門求心安　竟聽到低沉男聲回覆　台夫婦嚇餐死點知…

不少人外遊入住酒店時，進房前都會先敲門以求心安。台灣一對夫婦日前到溫泉旅館慶祝結婚周年，丈夫獨自帶行李上房時慣性先敲門才進內，沒料竟聽到一把低沉的男聲回應，令他頓時以為遇上靈異事件，後來房門慢慢打開，男子一看房門，結局即時大逆轉。

台灣一名人夫日前與太太到溫泉旅館慶祝結婚周年，到房間放行李時竟聽到房內傳出人聲，令他幾乎嚇壞。（示意圖/資料圖片）

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該名台灣人夫日前於fb群組「爆怨公社」發文，稱早前與妻子到台中一溫泉酒店慶祝結婚10周年，到達後他先將行李拿到房間，走到房門前他慣性敲門，並說了一句：「抱歉！打擾了！」

原本打算說過這句便安心入房，沒料房內竟突然傳出一把低沉的男性聲音：「誰啊？」，令人夫瞬間「整個人起了雞皮疙瘩加頭皮發麻」。人夫之後看到房門的門鎖慢慢轉動再打開，映入眼簾的竟是「一個比我高一顆頭還留有滿臉落腮鬍的彪形大漢」，僅以毛巾包着下身、露出濃密胸毛的對方開門後盯着人夫再問：「你哪位？找誰啊？」

人夫敲門後發現房內有人，一開門竟是一名僅以毛巾包着下身、露出濃密胸毛的彪形大漢。（《他人即地獄》劇照）

看見霸氣外露的彪形大漢，人夫只好拿起房卡說：「先生……這是我入住的房間。」於是兩人一同查看房卡及房門號碼，才發現一切都是誤會，「我這豬腦袋……我住的是X36號，結果我敲到的是X34號……」尷尬的人夫這時只好急忙道歉並返回自己的房間，「阿彌陀佛差點以為遇到靈異事件了」。

網民看過事件紛紛笑翻，笑指劇情並不如想像中發生，「我頭皮先發毛，接着立即笑翻」、「前半段我還以為自己在看靈異故事」、「這個故事告訴我們要記得看好房間號碼再敲門」。亦有網民稱自己或家人曾有類似經歷，「大叔其實是十周年禮物」、「不是只有我會敲錯門啊」。

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