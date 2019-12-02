網購阿姨逾期取貨鬧人　便利店員超到肉串爆　目擊塘邊鶴拍爛手掌

面對無理客人，店員少一點EQ也應付不來。台灣一名網民在Dcard討論區分享見聞，早前遇見一位阿姨因取包裹問題大鬧便利店，店員已多番解釋7天期限，不取貨就要退回，但她仍不斷怒罵，最後店員一句神回覆擊退無理阿姨，獲網民大讚「真解氣！」

面對無理客人，店員少一點EQ也應付不來。（《尼采老師》劇照）

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該網民在Dcard發文，指昨日（1日）下午在便利店等待叮熱食物時，全程目擊這精彩的一幕。他指阿姨一進大門已態度很差地要求取貨，店員翻查資料後，好聲好氣地表示貨物已退回去，又出力解釋超過7天期限還不取貨，就需要退回去的程序及原因，但阿姨仍破口大罵，質問他們「到底要退幾多次？」

便利店店員KO無理阿姨全過程↓↓↓

+ 9 + 8 + 7

店員最終也按捺不住，超生氣地大爆一句，阿姨面對突如其來的衝擊秒愣住，不懂回應，其後也被店員的氣勢嚇怕，含恨離開。但最令樓主驚喜的是，店員沉默兩秒後回覆和藹可親的樣子，繼續為其他客人結帳，「這個店員超帥，超好笑，情緒轉換超快」。

帖文引起熱議，短短一日已逾3萬個讚好，網民大讚「這個我喜歡，奧客都是欠嘴」，又指「嘴完之後心情很爽所以變臉變很快吧。」亦有不少同行稱感同身受，「以前直接氣到，跟客人講我不幫你結帳了」。