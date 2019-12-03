孕婦照超聲波驚見亡父吻孫女　畫面催淚感動網民：孩子的守護天使

十月懷胎誕下孩子，總希望有家人見證及分享開心時刻，美國一名懷孕20周的孕婦，日前無意發現已逝的爸爸「出現」在胎兒的超聲波中，胎兒旁邊竟像出現一張激似亡父的「人臉」，像亡父親吻孫女般，畫面溫馨又催淚。照片感動大批網民，形容畫面非常美麗，「孩子的守護天使親吻她」，亦有網民分享自己或子女看到已逝親戚的經歷。

在超聲波中，左上角出現一名男士的側面正親吻孫女，其輪廓十足事主的亡父。（Shantel Carrillo fb圖片）

Shantel其後上載10年前爸爸親吻長孫女的照片作比較。（Shantel Carrillo fb圖片）

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美國加州一名懷孕20周的30歲孕婦Shantel Carrillo，目前已育有一女，日前為腹中第二胎接受產檢時，在超聲波照片中驚見亡父影子，當中一個像戴着帽子的男士側臉親吻胎兒，細看之下，其輪廓跟3年前因心臟病去世的爸爸極似，畫面溫馨又催淚，令她非常感動，「天啊！他真的太像我爸！」。

事主的爸爸生前非常愛錫孫女，可惜現已沒機會迎接第二名孫女。（Shantel Carrillo fb圖片）

Shantel憶述起初沒有多留意，只是將超聲波照上載facebook跟朋友分享，但大約30秒後，有人留言稱「有個天使正親吻妳的女兒！」，Shantel細看照片，才發現照片左上角的影子，十足爸爸在親吻孫女的臉龐。Shantel其後上載10年前爸爸親吻長孫女的照片比較，當中爸爸戴着紅色cap帽低頭看正熟睡的孫女，一臉幸福又甜蜜，跟超聲波的人形輪廓非常相似。

Shantel的長女Myree表示，她很想念公公，當媽媽展示照聲波照片給她時，她感到非常震驚，「嘩！真的很像公公！」。

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照片引起大批網民熱議，形容畫面非常美麗，「孩子的守護天使親吻她」，有網民亦分享太太誕B的經歷，他稱爸爸在2017年5月去世，不足一個月後，懷孕25周的太太早產，當晚在醫院待產時，他看到亡父靠着洗水盤向他微笑，「我就知道他在守護我的孩子」，翌日孩子順利出世，雖然是早產嬰身型瘦小，但卻非常健康。

（綜合）

