考到車牌但父親拒買車　22歲內地男用鎖匙刮花全新寶馬：想爸埋單

相信人人小時候也試過「扭計」要父母買東西，但若成年後也用這種方法可能會帶來嚴重後果。內地一名22歲男子早前成功考獲車牌，稱父親答應買車給他但又食言，為了逼爸爸買車，他竟到汽車店門市以鎖匙刮花一輛全新寶馬的車身，以為這樣爸爸就會埋單，結果不只買車願望落空，他更被警方拘捕。

22歲男子為要父親買車，竟以鎖匙刮花一輛全新寶馬房車的車身，以為這樣可以逼父親付款。（梨視頻截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發上月25日，居於江西的22歲紀姓男子獨自到信州區贛東北汽車產業園一間寶馬門市參觀，並在店員介紹下看中一輛深藍色的寶馬房車。紀男看了一會，便致電家人商量，可是通電話期間疑被觸怒，突然拿起手中的鎖匙，在房車後座車門劃下兩道刮痕，深得連車門的底漆亦清晰可見。店員目擊過程亦反應不來，看到刮痕只能即時報警。

警員接報到場，竟看到紀男一臉淡定地坐於門市，似乎對其行為毫不在意，亦沒有絲毫害怕的感覺。經調查及查問後，警員發現這宗損毀財物案件竟來自家庭糾紛，原來紀男近日考到車牌，聲稱父親答應他會買車，但當他看中車款時，父親又拒絕出錢。

男子看中一輛深藍色的寶馬房車，與家人通電話後竟突然拿出鎖匙刮花車身，事後更一臉淡定地留在門市。（梨視頻截圖）

為了逼父親買車，紀男於是直接到寶馬門市刮花新車，以為這樣父親就會屈服替他付款，「就像小孩要求家長買禮物一樣，以為這樣父親就會過來買單」。最後，紀男承認其任性行為，其後更被警方拘捕，處以行政拘留。

事件引起內地網民熱議，不少人批評男子行為幼稚，「22歲的人，智商只有12歲」、「下次去看勞斯萊斯也用這招，保證會買」、「笑死了想買房子是不是要炸樓」。亦有人認為男子父母家教出問題，才會令他有扭曲的價值觀，「自己教育的後果，這種父親也是挺自找麻煩的」、「能教出這種極品巨嬰的家長，相信到最後一樣會買單的，所謂的不忍心孩子坐牢」、「其實這種事真的沒必要同情他們父母」。

（綜合）